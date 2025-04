Michal Hudák upozornil na rozruch okolo Čekyho: Neviem inak zaujať, šokoval hudobník!

Michal Hudák a Marián Čekovský v Inkognite (Zdroj: TV JOJ)

Relácia Inkognito je zárukou autenticity, pokiaľ ide o nečakané vtipy a spontánne situácie. Michal Hudák tentokrát neskrýval zvedavosť, kto sa objaví ako tajný hosť už v samotnom úvode relácie. „Som zvedavý, kto príde. Dnes naozaj nevieš – jeden deň je to kolega na chodbe, druhý deň je to minister,“ zavtipkoval. Do žartovania sa okamžite pustil aj jeho kolega Marián Čekovský, ktorý si neodpustil trefnú poznámku: „Ja si viem predstaviť teba, že by si bol v takej funkcii, že by si bol prezidentom ty!“ A pri tejto predstave to zďaleka neskončilo – obaja páni si vymysleli celý zábavný scenár, kde by Hudák skončil ako prezident a Čekovský ako minister kultúry.

Ako je v Inkognite zvykom, pred príchodom tajného hosťa nechýbalo ani hádanie povolaní a ruka v ruke s tým aj blesková paľba vtipov. No keď Mišo Hudák spomenul, čo si nedávno prečítal na sociálnych sieťach o svojom dlhoročnom kamarátovi Mariánovi Čekovskom, reakcia na seba nenechala dlho čakať. Tomu naozaj neuveríte! Zabavte sa na krátkej ukážke, no rozhodne si nenechajte ujsť ani reláciu Inkognito, v utorok o 20.40 na Jojke!

