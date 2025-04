Rytier Oliver Andrásy odhaľuje vznešených predkov: Starej mame však TOTO nevie odpustiť!

Oliver Andrásy (Zdroj: Ján Zemiar)

Tento víkend prebiehal v Bratislave konvent habsburského Rádu svätého Juraja. V sobotu 26.4. o 9.00 hodine bol nástup všetkých rytierov v plášťoch v kostole na Františkánskom námestí v Bratislave, kde bolo podané hlásenie Karlovi Habsburgovi-Lotrinskému. Členom je aj Oliver Andrásy, pre ktorého je to česť: "Pochopiteľne, že áno, ale je to aj istá zodpovednosť. Človek by sa mal správať nie zbabelo a aj si povedať svoj názor, čo za seba môžem povedať, že robím," pousmial sa humorista.

Rád svätého Juraja nadväzujuje na tzv. Starý rytiersky rád (alebo Rád štyroch rímskych cisárov), ktorý založil v roku 1308 Henrich VII. - otec českého kráľa Jána Luxemburského, ktorý bol zase otcom slávneho Karola IV. z rodu Luxemburgovcov. "Je slušné sa zúčastniť týchto konventov, ktoré sú dva, jarný a jesenný, a teraz prvýkrát je v Bratislave. Bol vo Viedni, Zagrebe, Budapešti, Salzburgu, Prahe...", vyratúva Andrásy a na margo bratislavského konventu dodal: "No a stala sa veľká vec - slovenská delegácia bola na tomto konvente povýšená na samostatnú Slovenskú komtúru. To sme na galavečeri aj patrične oslávili..."

Stať sa členom môže človek iba na odporúčanie a Andrásy nám v rozhovore prezradil, ako sa stal členom on sám. Počet slovenských rytierov je 9 a teraz prijali ďalších dvoch. "Medzi členmi Rádu bol aj zosnulý Ľubo Roman a tým, že jeho synovia majú úctu k tradícii, tak tento víkend mali prvé bratislavské stretnutie na lodi, ktorú pre rodinu zabezpečil Ľubo Roman," prezradil Andrásy.

Samozrejme, že na konvente majú oblečený rytiersky plášť a kríž Rádu svätého Juraja rodu Habsburského, ale Andrásy má doma vo vitríne aj kríž, ktorý dostal otec jeho starej mamy od bulharského cára, ktorý často pobýval na Gemeri. A v tejto súvislosti má Andrásy na svoju starú mamu ťažké srdce... vo videu sa dozviete, prečo.

Andrásy (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)