Oliver Andrásy je členom habsburského Rádu svätého Juraja (Zdroj: Facebook/Oliver Andrásy)

A rovno priznal, že dnešným mužom chýba poriadna dávka odvahy a rytierstva. „Ľudia sa stávajú takými alibistickými. To je taká doba, že každý dáva radšej vyhýbavú odpoveď, nejde priamo do konfliktu,“ skonštatoval známy zabávač bez okolkov. Sám seba však medzi „vyhýbavých“ nezaradil. „Ja som v tomto možno výnimka, že poviem pomerne tvrdo, čo si myslím. V tomto by som povedal, že mám čisté svedomie voči stavu rytierskemu,“ dodal so smiechom.

A že by sa na neho niekto pokúsil vytiahnuť pomyselnú šabľu? To veru áno! Legendárna relácia Čo dokáže ulica mu priniesla poriadne šialené chvíle.priznal Andrásy. Jednu z pascí si dokonca pamätá doteraz - a verte, že čosi také by vám nenapadlo! V rozhovore však priznal, že tento nevinný žart ho poznačil na celý život! O akú pomstu išlo, sa dozviete vo videu.

Andrásymu sa pomstili za reláciu Čo dokáže ulica: Sila, čo odhalil po rokoch!