Petra Polnišová prehovorila o synoch: Pubertu zvládajú takýmto štýlom výchovy!

Pri otázke, v ktorých momentoch je jej život najviac chilli, odpovedala bez zaváhania: „Môj život je chilli sám o sebe. Keďže mám stále maloleté, ale už pomerne vyrastené deti, ktoré sú v špecifickom období, tak je môj život chilli dennodenne,“ dodáva so smiechom. Jej najstarší syn má už 14 rokov a Petine slová hovoria za všetko „Si viete predstaviť, čo všetko sa povie v našej domácnosti...“

Na rozdiel od rodičov, ktorým sa pri slove puberta ježia chlpy na tele, obľúbená herečka sa na to pozerá z iného uhla: „Nie je to náročné, keď si človek uvedomí, že to obdobie je náročné hlavne pre tie decká. A že sme tým prechádzali všetci.“ Petra sa ako mama snaží vcítiť do sveta svojich detí a aj keď je obdobie puberty občas plné výbuchov a prevrátených očí, herečka ohuruje skvelým prístupom. „Snažím sa si rozpamätať, čo všetko som ja povedala, ako som sa cítila. To pubertálne obdobie je náročné aj pre deti, aj pre rodičov – ale myslím, že to vtipne zvládame.“

Polnišová nezostala nič dlžná svojej otvorenosti ani naďalej a v spomienkach sa vrátila aj do svojho detstva. „Ja som mala dosť takú voľnú, ale zároveň striktne kontrolovanú výchovu. Čiže ja som prvýkrát bola niekde vonku, keď som mala 17 rokov. To si dnes ani deti nevedia predstaviť. Prezrádza Peťa a s humorom jej vlastným dodáva: „Všetko som sa musela pýtať. Aj či môžem dýchať vzduch, ktorý dýcham. Ale zároveň som sa vedela vzbúriť proti tomu. Ja som bola drzá opica – aj v škole.“ A ako to má dnes ako rodič? Je prísna mama? „Myslím si, že som taký typ rodiča, ktorý sa rád rozpráva s deťmi o veciach. Rada sa tak všeobecne bavíme a riešime veci cez humor. Určite by som sa nedefinovala ako veľmi prísna. Ja mám celkom dobrú pamäť na tie veci, čo som stvárala ja. Všetci sme sa potrebovali búriť.“ Obľúbená herečka však vo svojich spomienkach zašla ešte ďalej, mohla toto povedať? Z jej slov pôjdete do kolien!

