Dcéra Barbory Krajčírovej je už tínedžerka: Začalo sa prejavovať to, čo zdedila po Tomim Popovičovi!

Barbora Krajčírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Ružová, ženská a sebavedomá! Moderátorka Barbora Krajčírová sa objavila na akcii spojenej so známymi vlasovými vitamínmi, kde si vďaka dress code prišla na svoje. Event sa niesol v znamení „pink cocktail“ – a Barbora ho splnila na jednotku! S úsmevom priznala, že táto farba bola kedysi jej najobľúbenejšia... a do ružovej sa vrátila po dlhom čase. „Veľmi dlho bola moja obľúbená farba ružová. Vôbec mi to nikdy neprišlo trápne, aj keď viem, že nesie takú barbienovskú kontroverziu,“ prezrádza s úsmevom usmievavá blondínka. „Dlho som ju nenosila, ale teraz som po rokoch opäť v ružovej a cítim sa v nej celkom dobre.“

Barbora priznáva, že ako mama trávi väčšinu času doma v pohodlných teplákoch, no keď chce zo seba urobiť ženu, pastelové farby – a najmä ružová – sú jej voľbou číslo jeden. A čo dcéra Amia? Má doma ďalšiu milovníčku ružovej? „To, čo dcéra nosí, je už v takom štádiu, že neviem, či do toho úplne môžem hovoriť,“ smeje sa Barbora a vo svojich slovách pokračuje, „Ale je pravda, že nejaká ružová sa tam objavuje. Sem-tam niečo vybliakne z influencerov, ktorých sleduje, a vtedy to má u nás zelenú.“

Ako mama však priznala, že s dcérou veľa hovorí o tom, čo je realita a čo môže byť skreslené. Trendy rešpektuje, no snaží sa ich citlivo korigovať. Známa tvár televíznych obrazoviek dnes však žne úspechy prevažne na sociálnych sieťach – a rozhodne sa tým netají. „Dobre ma to živí, čo je super. Žijeme v dobe, keď mám dve deti a viem byť s nimi kedy chcem, a pritom robím veci, ktoré ma bavia – doma. Ten dosah je neuveriteľný a ja som za to veľmi vďačná.“ A dcéra možno pôjde v maminých šľapajach, alebo? „Veľakrát so mnou točí, spolu robíme reklamné kampane, ale ešte sa hľadá, čo je úplne normálne. Viem, že je iná ako ja, ale máme veľa spoločného, tak uvidíme, kam to pôjde.“

Kým sa Amia hľadá, Barbora má o svojej ceste jasno – a aj napriek pracovnému vyťaženiu a rodine stíha aj štúdium. „Nedávno som ukončila doktorandské štúdium. U nás doma je skôr opačný extrém – moje deti sa snažia získať moju pozornosť vetami ‘mami, už sa toľko neuč’.“ Moderátorka popri dvoch deťoch študuje právo aj psychológiu, hoci to nie je jednoduché. A čo dcéra Amia, ktorú má z predošlého vzťahu s hudobníkom Tomi Popovičom? Po kom zdedila gény? V jednej veci totiž svoju slávnu mamu už dokonca tromfla!

Dcéra Barbory Krajčiovej je už tínedžerka: Začalo sa prejavovať to, čo zdedila po Tomim Popovičovi! (Zdroj: Narcsi Liptáková/Tomáš Hambálek)