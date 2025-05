Niekdajšia SEXI dračica Mórová vyšla s pravdou von: PRESTALA som si VERIŤ!

Herečka Diana Mórová (Zdroj: TV JOJ)

„Už teraz cítim, že tej sily toľko nie je,“ priznala herečka, ktorá si musí rozvrhnúť deň tak, aby večer na javisku podala stopercentný výkon. „Keď mám predstavenie, ráno necvičím. Už to jednoducho nedám.“ Niekdajšia sexi dračica otvorene priznala, že šetrenie síl nie je len otázkou pohodlnosti. „Ľudia si zaplatili, tak nemôžeš tak hrať, že len akože hráš,“ vysvetľuje dôvody, prečo musí dávkovať energiu ako profesionálna športovkyňa.

Najsilnejšie slová však prišli, keď sa rozhovorila o menopauze. „Ja som si povedala, že mňa sa to netýka, pche. Ale ono to prišlo ako lusknutím prsta. Bolo to strašné!“ zverila sa v podcaste Zuzany Vačkovej a Kataríny Brychtovej To nerieš, moja... Podľa jej slov si prestala veriť, začala sa potiť a opakovať si texty – čo predtým nikdy nerobila.

„Zrazu som bola taká vyplašená,“ hovorí Mórová o šoku, ktorý zažila. Zachránila ju až návšteva odborníka. „Gynekológ mi spravil testy, zistil, čo mi chýba, a nasadili mi liečbu, aby sa hormonálna hladina vyrovnala. A ja som späť.“ Diana tak opäť žiari na doskách, ktoré znamenajú svet – no tentokrát už s vedomím, že telo nie je nevyčerpateľný zdroj energie. „Už cítim ten vek,“ uzatvára.