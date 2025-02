Maroš Kramár o sexe po 60-ke: Nevieš, či to je orgazmus alebo... Mórovej skoro cvrklo!

Maroš Kramár (Zdroj: STVR)

Obľúbený herec Maroš Kramár zmenil svoju vizáž. Zrejme aj kvôli postave v seriáli má v poslednom čase "poslušný" účes. V štúdiu Záhad tela však prekvapil zvláštne (ne)upraveným strniskom. Na otázky, čo to má znamenať úprimne prezradí, že človek po 65-ke už ráno nevie, čo vlastne robí. „Kým sa zobudíš, to už je aj obed...“, zažartoval. Prečo si ale oholil iba polovicu tváre a aj to nie rovnomerne? Ako sám priznal, ráno sa holil ešte so „zalepenými očami“ a nastaviť v tom čase holiaci strojček sa mu nepodarilo celkom správne. „Urobil som bzzz... ježišmária, dal som si zle oné... tak som si to pretočil a skúsil som ešte raz, ale...“ Na čo pri holení zabudol?

Minulý rok Kramár s partnerkou privítali do rodiny krásnu dcérku a okrem toho je aj dedkom. Ako vníma túto nie úplne štandardnú situáciu? Samozrejme s nadhľadom a humorom. Divákov rozhodne pobaví svojim postojom, keď začne vysvetľovať: „Sex po šesťdesiatke je oveľa pestrejší ako predtým,“ povie otvorene, na čo Diana Mórová zareaguje neuveriteľne spontánnou radosťou. Pozrite si vo videu, čím všetkým sa Kramár ešte zúčastneným pochváli a nenechajte si ujsť ani množstvo ďalších zábavných momentov v relácii Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke!

Maroš Kramár o sexe po 60-je: Nevieš, či to je orgazmus alebo... Mórovej skoro cvrklo! (Zdroj: STVR)