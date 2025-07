(Zdroj: TV JOJ)

Do kúpeľného mestečka nezavítala herečka prvý krát, no jedno prvenstvo predsa len má. „Prvýkrát som išla na procedúry... Zhodou okolností na šibačku sme tu boli so synom a kamarátkami, tak som to konečne zažila – aká je tá voda a bahno... A bolo to úžasné,“ prezradila herečka. Ako bývalá gymnastka pocítila blahodarné účinky kúpeľnej liečby na vlastnej koži: „Mám po gymnastike motorické problémy a je citeľné a viditeľné, že keď sme tam boli tri dni, tak mi to naozaj prospelo.“

Oddych je pre herečku kľúčový najmä v lete, keď sa naplno venuje synovi Quidovi, ktorého má zo vzťahu s Jurajom Mokrým. Na spoločnú dovolenku sa obaja veľmi tešia – no presnú destináciu herečka neprezradila. Tá má byť prekvapením! Mórovú však čaká poriadne nabité leto aj po pracovnej stránke. Vracia sa k obľúbenému projektu Tomáš a Diana a taktiež hrá v seriálovej novinke z dielne Andyho Krausa. Reč sa však zvrtla práve na seriál s Tomášom Maštalírom, ktorý je Dianinou srdcovkou. V rozhovore prezradila, že nakrúcanie nie je zďaleka také jednoduché, ako to vyzerá. A prezradila aj dôvod!

Diana Mórová chystá pre syna prekvapenie: Wau, to bude nezabudnuteľne leto!