Zdravotné PROBLÉMY Diany Mórovej (55) priamo na javisku: Podozrenie na INFARKT!

(Zdroj: TV JOJ)

Diana Mórová to priznala v podcaste "To nerieš moja" so Zuzanou Vačkovou a katarínou Brychtovou. Nepríjemná situácia nastala približne pred mesiacom a postihla ju priamo na javisku. „Pracujem s veľa textami, musím byť absolútne sústredená. Že ma niečo trápi, to nikoho nezaujíma, herec musí predstavenie dohrať,“ povedala Diana a potom opísala, strach, ktorý nedávno prežívala.

Diana Mórová v podcaste To nerieš, moja. (Zdroj: Instagram Rádio Melody)

„Nedávno sme hrali hru Vassa. Niečo som urobila, nejaký prudký pohyb alebo som zakričala a zacvakol sa mi nerv v rebre na celé predstavenie. Pichalo to ako sviňa! Mala som slzy na krajíčku, myslela som, že sa zbláznim. Hneď som pomyslela na infarkt - ale ten bolí vpredu. Strašne mi bolo zle. V tej chvíli naozaj rozmýšľate, nie je to nejaký "poloinfarkt"? A toto sú tie veci, ktoré vás poriadne prekvapia počas predstavenia,“ priznala Mórová, ktorá bola so situácie poriadne vyplašená.

Našťastie sa zdravotné problémy nepotvrdili. Herečka sa pritom snaží nielen zdravo stravovať, ale pravidelne sa aj hýbe - beháva a chodí do fitness centra. Napriek tomu však vek už neokame. Často si preto musí zvážiť, či si zacvičí, ak má večer ešte predstavenie. „Cítim na sebe, že keby som išla ráno cvičiť, tak večer už predstavenie nedám. Musím sa šetriť,“ priznala.