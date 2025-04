Petra Polnišová o natáčaní s deťmi v Dunaji: Prezradila, koho si obľúbila a prečo!

Petra Polnišová (Zdroj: JZ)

V seriáli Dunaj, k vašim službám si prešla peklom. Petra Polnišová stvárňuje Židovku Annu, ktorá čelí krutému osudu aj bolestným stratám. Napriek ťažkým témam však herečka priznáva, že nakrúcanie je pre ňu zážitkom a veľmi dobre sa jej hrá po boku Martina Mňahončáka. „My s Maťom sa poznáme roky-rokúce, on je profesionálny, veľmi fajn človek aj herec, my sme nikdy nemali problémy.“ Peťa dokonca priznala, že na pľaci sa niekedy nechajú uniesť až príliš. „Je pravda, že sa dosť nasmejeme, že nás občas pokarhajú, že sa tam chichúňame. Ale je to absolútne fajn vzťah – a je to ten prípad, že keď idem do práce, tak rada idem do práce.“

Superlatívmi však herečka nešetrí ani pri zvyšku tímu - od maskérne až po réžiu. Petra tvrdí, že ľudsky je tento projekt výnimočný. A hoci na obrazovke rieši dramatické zápletky, za kamerou si natáčacie dni užíva. A to aj s deťmi. „Ja s malými deťmi nemám problém. Produkcia vyberie deti, ktoré sú production friendly, že ich tá kamera nevyrušuje. Oni sú väčšinou veľmi živé, ale dokážu tú energiu skoncentrovať. Všetky deti, s ktorými som točila, sú veľmi fajn.“ Jedného z malých kolegov si obzvlášť obľúbila a nie je ním nik iný, ako seriálový Ondrík, ktorého bravúrne stvárňuje Vincent Figula. „Je veľmi zhovorčivý, veľmi veľa nám povie – je to veľmi inteligentné dieťa. Už chodí do školy a viem si predstaviť, že je to preňho náročné.“

Ako Anna si musela v seriáli prejsť transportom, životom v ilegalite aj bolestným sklamaním, keď sa jej manžel oženil s inou ženou. Verí, že jej postava má ešte nádej? „Ja dúfam. Doba bola ťažká a veľmi dlho nikomu nesvitalo na lepšie časy... To nebol život, ktorý by každý jeden z nás chcel žiť. Čiže mám veľké pochopenie.“ A hoci Peťa patrí k ženám, ktoré sú plné energie a humoru, aj ona priznáva, že si občas musela prejsť menej príjemnými reakciami, najmä na sociálnych sieťach. Práve tam si usmievavá herečka prečítala o sebe naozaj všeličo, no z jedného hejtu vám fakt padne sánka!

Petra Polnišová o natáčaní s deťmi v Dunaji: Prezradila, koho si obľúbila a prečo! (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)