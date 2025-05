Rytmus v otvorenej SPOVEDI o kríze v manželstve: Ako vnímal syn, že nie som doma!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Hoci na pódiu pôsobí neotrasiteľne, v súkromí si prešiel obdobím, ktoré by zamávalo aj s tými najpevnejšími. Raper Patrik Rytmus Vrbovský priznal, že minulý rok prežívali s manželkou Jasminou Alagič náročnú fázu ich vzťahu. Hoci to mnohí označili za krízu, on hovorí „tichá domácnosť“. A práve z nej sa – doslova – vyspieval.

Rytmus len nedávno predstavil album s názvom Rodina, love, spev – a nejde zďaleka o náhodu, názov je viac než príznačný. „Tam spievam a je to o mojej manželke a o rodine, čo nebolo bežné predtým, lebo som rodinu nemal. Bol som slobodný a moc som sa o tieto témy nejak neopieral. Dnes mi to príde tak, že keď to tak nazvem, tak mi to uveríš – lebo to tak je,“ vysvetľuje úprimne.

Album venoval svojej rodine – a dôvod je jednoduchý. „Lebo tak žijem. Lebo sa snažím byť autentický.“ Verejne sa pritom prvýkrát dotkol aj ich vzťahovej prestávke, o ktorej sa dlho hovorilo ako o kríze. Patrik to však vidí inak. „Nenazval by som to kríza, to nazvali novinári. Bola to tichá domácnosť,“ upresňuje. Čo sa medzi nimi stalo, si ale necháva pre seba. „To nepoviem. Sú určité hranice, o niektorých veciach nebudem hovoriť a zaťažovať verejnosť. Ukáž mi manželstvo, kde nebola žiadna tichá domácnosť alebo kde sa niekto nepohádal – do manželstva to patrí.“

Spolu s Jasminou však dokázali náročné obdobie v ich vzťahu prekonať a hľadali riešenie. A dokonca nie sami, dvojica sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc. „To navrhol terapeut – že by bolo najlepšie na chvíľku nebyť spolu. My sme spolu komunikovali, aj sme chodili spolu na prechádzky. Výhoda je, že máme viac tých nehnuteľností… To bolo vyriešenie situácie pre dobro vzťahu,“ hovorí Patrik bez okolkov o období, kedy boli s Jasmínou od seba odlúčení.

Z odlúčenia však vzniklo niečo silné – nielen znovuobjavený vzťah, ale aj tvorivá iskra. „Vtedy vznikla tá pesnička – vďaka za ňu,“ pokračoval Patrik. V rozhovore však išiel ešte viac do hĺbky a prezradil nielen to, ako Jasmina zareagovala na skladbu, ale otvorene prehovoril o jednom z najnáročnejších období vo svojom živote. A ako je u Rytmusa zvykom, servítku pred ústa si nedával.

Rytmus v otvorenej SPOVEDI o kríze v manželstve: Ako vnímal syn, že nie som doma! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)