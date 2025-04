NEZACHRÁNIL ju ani šéfkuchár Novák: Reštaurácia z Na nože je na predaj... Za 150 tisíc eur!

Martin Novák (Zdroj: TV Markíza)

KOŠICE - Aj túto sezónu šéfkuchár Martin Novák pomáha zachraňovať reštaurácie. Jednou z nich bol aj košický pub so sympatickým majiteľom, ktorý bol nešťastný z toho, že mu do podniku nikto nechodí. Aj keď to vyzeralo nádejne, prevádzku vlastník predáva!

Pred časom sa na markizáckych obrazovkách odvysielala epizóda Na nože, v ktorej mal šéfkuchár Martin Novák namierené do Košíc. Presnejšie do časti Šaca, kde sa nachádzala reštaurácia s názvom Javorina Pub 21. Majiteľom bol Egon Kutchy, ktorý bol nešťastný z vtedajšej situácie, a tak si zavolal na pomoc odborníka, aby mu reštauráciu zachránil. Aj keď to vyzeralo nádejne, už po mesiaci Martin zistil, že sa prevádzka vracia do starých koľají a a mnohé z Novákových inovácii podnik zavrhol.

Z piatich nožov získala Javorina Pub len jeden. Zrejme sa situácia po účinkovaní nezlepšila, pretože sa Egon rozhodol, že podnik odstúpi. Aktuálne sa na internete objavil inzerát o predaji reštaurácie. „Odstúpim zabehnutý pub (Košice–Šaca) pred letnou sezónou po novom reštarte a odvysielaní v relácii Na nože, s novými navrhnutými jedlami od známeho šéfkuchára M. Nováka. K prevádzke patrí aj obrovská terasa s kapacitou 110 miest na sedenie (živá hudba, grilovanie, premietanie športových prenosov a pod.)“ uviedol v inzeráte. Cena odstupného je 150 tisíc eur.

(Zdroj: Bazos.sk)