Let's Dance, 8.kolo

Eva Burešová s Maytášom Adamcom podali v ôsmom kole Let's Dance bravúrny výkon, ale na postup to nestačilo. „Mrzí ma, že sme si nezatancovali rumbu, na ktorú som sa veľmi tešila,“ priznala Eva, ale s vypadnutím je absolútne vyrovnaná, hoci spoločnosť skvelých ľudí jej bude chýbať. V každom prípadne sa chce na Slovensko vrátiť, a to nielen súkromne, ale aj pracovne.

Predtuchu, že v nedeľu vypadnú, mala už od rána a na jej tvári či reakciách to bolo zreteľne vidieť aj v priamom prenose. „Ja som už od rána tušila, že to budeme my, tak som na to psychicky pripravila,“ povedala pre markiza.sk Eva, ktorá si uvedomuje, že na Slovensku nie je taká hviezda ako jej kolegovia. Zarážajúca je však jej ženská intuícia a tak trochu aj kombinatorika, ktorá ju k tomuto tušeniu doviedla: „Že mi na hoteli povedali, že už pre mňa nie je miesto budúci týždeň, tak som si povedala – ok, asi idem domov… tam to začalo…,“ smeje sa Eva. Zároveň hovorí, že aj tá choreografia jej na generálke pripadala taká rozlúčková. O to viac sa snažila si tie tance vychutnať.

Ženská INTUÍCIA: Takto sa Eva už ráno dozvedela o KONCI v šou! A toto je nová Matyášova LÁSKA (Zdroj: TV Markíza)

„Ôsme kolo je veľmi slušné kolo, zatancovali sme si až na dva tance všetko, čo sme si chceli zatancovať… takže za mňa spokojnosť,“ povedal Matyáš, ktorý tiež akosi intuitívne v priamom prenose pozdravil svoju priateľku. A nebola to Eva Burešová, s ktorou v minulosti randil rok, ani Adéla Picková, s ktorou sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozišli počas minulej série Let's Dance, hoci na tlačovke pred spustením šou ho ešte na nej sprevádzala. Dnes už je po jeho boku nová žena. Odhalil ju vlastne v živom vysielaní, keď si vypýtal mediálny priestor: „Mám za úlohu pozdraviť skupinu Ostuďákov menovite Silvi, Jakub, Klaudia, Mirka, Miška, Filip a moja nádherná žena Soňa,“ priznal v priamom prenose. Podľa zistení magazínu Eva Matyášovi učarovala krásna blondínka Sonya Milova, uznávaná tanečníčka, ktorá pôsobí v stovežatej Prahe a svoje tanečné umenie predáva na workshopoch ďalším ľuďom. Tak držíme palce, nech láska kvitne...