Bývalá hviezda Novy opäť totálne NA DNE: Po strate dcéry prišiel ROK PO SVADBE aj o manželku (†30)!

PRAHA - Jedna rana za druhou! Len v apríli toho roku pochoval bývalý televízny reportér Ivan Břešták jedinú dcéru Johanu (†36). Teraz sa musel rozlúčiť aj s manželkou (†30).
Osud Ivana Břešťáka (63) je ťažké čítať, nieto ešte žiť. Bývalý reportér zažil príšernú ranu, keď 14. apríla tohto roku náhle zomrela jeho dcéra Johana, ktorá prepadla drogám. A vzápätí prišla ďalšia, ktorá ho zrazila znovu na kolená. Prišiel aj o manželku, a to iba vyše rok po svadbe. Na sociálnej sieti zdieľal ich spoločnú fotku so smutnou správou a slovami plnými bolesti: „Zbohom, moja láska. Zbohom, dievčatko, ako som ti hovorieval pred spaním pri škrabkaní vo vlasoch. Toľko sme si toho povedali, toľko sme toho prežili… navždy budeš v mojom srdci, až sa raz znovu stretneme… tvoj Medvedík,“ napísal. Neupresnil však, čo sa vlastne Kláre stalo.
Náplasťou na rany v tragickej životnej etape mu bola Klára, s ktorou zdieľali podobný osud. „V liečebni som stretol o 33 rokov mladšiu Klárku, vlani sme sa vzali. Mám v nej veľkú oporu, ináč by som tu už asi nebol,“ zveril sa svojho času Ivan denníku Blesk. Svadba v júli minulého roku nebola veľká, konala sa iba v kruhu najbližších priateľov vrátane dcéry. Ivan bol šťastný, slnko však nad jeho životom nesvietilo dlho. Teraz ho čaká pohreb...
Břešťák sám trpí bipolárnou poruchou (maniodepresívnou psychózou), ktorú mu ale diagnostikovali veľmi neskoro. Jej znakmi sú extrémne výkyvy nálad, kedy stavy depresie striedajú stavy nemiestnej eufórie. Depresie ho pritom stíhajú už od detstva.