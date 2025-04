Nevesta Aja zo šou Vezmeš si ma? mení PRAVIDLÁ hry: Dvakrát ODMIETLA svadbu, teraz ŽIADA o ruku ona!

Nevesta Aja v šou Vezmeš si ma? (Zdroj: TV JOJ)

Jaroslava, ktorú všetci volajú Aja, je tichá a skromná žena, ktorá nikdy nesnívala o svadbe ani o rodine. Jej život sa však vydal celkom inou cestou. „Zoznámili sme sa na zoznamke, začali sme sa stretávať, chodiť na turistiku a bolo. Všetko veľmi prirodzene. Bolo to pred štyrmi rokmi,“ spomína sympatická brunetka na začiatky svojej lásky s Michalom. Spájal ich najmä vzťah k prírode a výlety do hôr. O to väčšie prekvapenie prišlo, keď ju partner požiadal o ruku. Budúca nevesta však prekvapila odpoveďou — dvakrát povedala „nie“. „On chcel niekoľkokrát svadbu, aj ma požiadal o ruku, ale tak… Ja som povedala nie, pretože mi to prišlo veľmi klišé, lebo som bola v štvrtom mesiaci,“ priznala otvorene.



Dnes už spolu vychovávajú 9-mesačnú dcérku a tichá, no odvážna veterinárka sa rozhodla, že tentoraz žiadosť o ruku pripraví ona. A nevybrala si len tak hocijaké miesto — zasnežený Chopok je podľa nej najromantickejší bod na zimné zásnuby. Na vrchole by ich mal čakať aj Igor Rataj, ktorý jej pomohol celý plán zrealizovať. A to ešte nie je všetko! Svadba bude rovnako výnimočná ako samotná žiadosť. Celá výzdoba, vrátane torty, sa ponesie v LEGO štýle, ktorý má Michal veľmi rád. Budúca nevesta chce, aby bol každý detail svadby prispôsobený jeho vkusu, od farieb až po dekorácie.Aja dokázala, že láska má mnoho podôb. Niekedy netreba čakať na zásnubný prsteň, ale jednoducho spraviť krok ako prvá. Otázkou však zostáva: Povie Michal áno, alebo dostane tentoraz košom ona?