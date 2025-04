Peter Marcin prezradil, ako strávi Veľkú noc: Fíha, pozrite sa, čo bude variť!

Peter Marcin (Zdroj: STVR)

V spomienkach sa Peter Marcin s radosťou vracia do čias, keď bol ešte malý chlapec a Veľká noc mala úplne inú atmosféru. „Veľká noc v mojom detstve, to bolo úžasné. Vtedy sa chodilo po susedoch – všetkých, ktorí bývali okolo. No a tá výslužka, to delenie, to bolo úžasné,“ zaspomínal si s úsmevom. Dnešná mládež by sa možno čudovala, ako kreatívne sa vtedy šibači vedeli vynájsť. „Naozaj sme obehli veľmi veľa ľudí, klopali sme aj tým, čo ani dcéry nemali. Nevadí – tak sme mamu obliali, vybavené.“

Peter Marcin si kvôli preplnenému pracovnému kalendáru užije cestovania počas roka až-až, o to viac si užíva sviatky strávené doma. „Ja som veľa na cestách, čo sa týka práce. Takže cestovať ešte v tom období sa mi veľmi nechce. Keby bola Veľká noc v lete, tak to by sme určite išli do zahraničia. Čiže skôr z tých praktických dôvodov sme doma na Veľkú noc.“ Na sviatočnom stole však nič nechýba – ba naopak, nájdete tam aj špecialitu, ktorú pripravuje sám. „Šunka nejaká, to je jasné, že musí byť. Ale máme aj jahňa... Musím sa pochváliť, že ja ho robím – s mätou a cesnakom,“ prekvapuje svojim kulinárskym umením známy moderátor. A keď je všetko zjedené a rodina sa zíde pri televízii, nechýba ani dávka oddychu pri obľúbených filmoch či reláciách. Na otázku, čo má najradšej, bola odpoveď viac než jasná!

