BRATISLAVA - Po rokoch sa opäť stretáva pred televíznymi kamerami Peter Marcin so Zuzanou Šikulovou, s ktorou ich spájal legendárny hudobno-zábavný cyklus Uragán.

Marcin so Šikulovou prežili veľmi tvorivé a zábavné obdobie, bolo to však už pred dávnymi rokmi. Veď od vysielania prvej časti kabaretnej šou uplynulo už 25 rokov. Pred časom Uragán ohlásil comeback, keď legendárna relácia Andyho Krausa a Petra Marcina oznámila tour po Slovensku. A keďže sa Zuzana Šikulová, žijúca v Austrálii ocitla na Slovensku, Marcin si ju pozval aj do svojej relácie Neskoro večer.

V talkšou sa okrem iného rozprávali aj o tom, aké veľkonočné zvyky a tradície praktizujú v Austrálii a aké u nás. "Určite sa nešibe," ozrejmila Šikulová. Keď počas kovidu pracovali z domu, Zuzanin šéf ich dával dokopy a robili si pravidelné online meetingy s kolegami a keď sa bavili o veľkonočných tradíciách, Austrálčania nám závideli. Avšak nielen naše zvyky... Zuzana medzi rečou povedala, že raz jej k takému online meetingu manžel doniesol kávu, pričom bol oblečený iba v slipoch...

V spodnej bielizni však určite neprídu do relácie ďalší hostia. Bude ním taliansky šéfkuchár Massimo Attanasio, ktorý dnes vlastní reštauráciu v Bratislave a hostil v nej už mnohé známe osobnosti zo sveta. A z východného Slovenska privítame ľudovo-zábavno-humoristicko-dobrodružnú kapelu Ščamba, ktorá hrá od svojho založenia v roku 2000 v tom istom zložení. Sledujte Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Manžela Zuzany Šikulovej uvideli kolegyne v slipoch: Odvtedy sa deje TOTO!