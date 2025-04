Interrupčný návrh Záborskej VYTOČIL aj krásku z Ruže: Nech sa radšej rieši zvýšenie materskej!

Noemi ostro vyjadrila svoj názor (Zdroj: Koláž Topky)

BRATISLAVA - Návrh na sprísnenie interrupcií neprešiel, spoločnosť však rozdelil. Poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka chceli skrátiť lehotu na potrat z 12 na 8 týždňov, no parlament ich návrh zamietol. Na tento návrh reagovala aj nevesta z Ruže, ktorá poukázala na nízku podporu pre matky.

V utorok parlament zamietol návrh poslancov Kresťanskej únie (KÚ) Anny Záborskej a Richarda Vašečku, ktorý sa týkal sprísnenia podmienok pre interrupcie, a neposunul ho do druhého čítania. Návrh zákona mal skrátiť zákonnú lehotu na vykonanie interrupcie z 12 na 8 týždňov tehotenstva. Za návrh hlasovalo 25 poslancov, proti bolo 45 a 74 sa hlasovania zdržalo. Mnoho ľudí tento pokus rozhorčil. Medzi nimi bola aj nevesta z Ruže Noemi. Tá vyjadrila na sociálnej sieti svoj ostrý osobný názor.

„More už nech dá pokoj, ona tehotná už byť nemôže, čo p*ču rieši stále tam," začala. „Každá žena má pravo rozhodnúť sa ísť na potrat, ako jej môže niekto chcieť zobrať toto právo? To sa chceme vrátiť o storočia dozadu?" pokračovala. „Keby aspoň štát podporoval slobodné matky! Ale reálne z materskej ani nájom nezaplatíš, nie to ešte stravu, detské veci a nebodaj, keď je dieťa choré.... Keď bude materská 1500 € mesačne, kľudne si decko nechám. Dovidenia," napísala. „Nech radšej rieši zvýšenie materskej a nie pi*oviny. Pôrodnosť neklesá, lebo ľudia by deti nechceli, ale oni si ich reálne ani nemôžu dovoliť..." dodala.

Materská dovolenka a materské dávky

Žena (poistenkyňa), ktorá pred pôrodom pracovala a splnila podmienky Sociálnej poisťovne, má nárok na materské. Materská dovolenka zvyčajne trvá: 34 týždňov, ak ide o matku, ktorá sa stará o jedno dieťa, 37 týždňov, ak je matka osamelá, 43 týždňov, ak ide o viac narodených detí (dvojičky, trojičky…). Nárok na materské vzniká žene, ktorá bola nemocensky poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Materské vypláca Sociálna poisťovňa. Výška materského je 75 % z denného vymeriavacieho základu, teda zo základu, z ktorého si žena platila odvody (zvyčajne jej hrubá mzda).

Rodičovský príspevok

Po skončení materskej dovolenky (alebo ak matka nemala nárok na materské), žena prechádza na rodičovský príspevok. Výška rodičovského príspevku je (od januára 2024): 473,30 eur mesačne, ak matka predtým poberala materské, 345,20 eura mesačne, ak matka nemala nárok na materské. Rodičovský príspevok sa vypláca do troch rokov veku dieťaťa, pri zdravotne znevýhodnenom dieťati do šiestich rokov.