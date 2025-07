Móda z festivalu: SEXI moderátorka, Radivojevič s rodinou a Wisterová... Ako čerstvá 20-ka!

Jana Slačková, Branko Radivojevič, Vera Wisterová (Zdroj: Ján Zemiar)

TRENČÍN - Hudobné festivaly sú vždy príležitosťou vyjsť v rámci módy mimo komfortnej zóny. Takéto podujatia tak bývajú doslova prehliadkou zaujímavých outfitov. A my sme si posvietili na to, ako sa na Pohodu obliekli známi Slováci. Moderátorka Janka Slačková stavila na sexi šaty, Branko Radivojevič prišiel s rodinou a Vera Wisterová vyzerala ako čerstvá 20-ka!

Hudobné festivaly nie sú len o hudbe – často sa menia na módne prehliadky pod holým nebom. Návštevníci využívajú príležitosť vyjadriť svoju kreativitu a osobitý štýl prostredníctvom originálnych outfitov, ktoré by si možno v bežnom živote neobliekli. A výnimkou nie sú ani známe tváre. Kovbojské čižmy, zaujímavé kúsky či dokonca bohémske kúsky.

Neprehliadnuteľnou bola napríklad moderátorka Janka Slačková, ktorá sa nahodila do bielych šiat s romanticky spadnutými ramienkami na pleciach, tie doplnila výrazným čiernym opaskom a kovbojskými čižmami v rovnakej farbe. Hoci išlo o jednoduchý outfit, brunetka na seba strhávala pohľady - najmä dĺžkou sukne a svojimi štíhlymi nohami.

Janka Slačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Festival si nenechal ujsť ani bývalý hokejový útočník Branko Radivojevič, ktorému spoločnosť robili tri deti. O športovcovi sa vie, že je otcom troch detí - synov Luku a Matiju a najmladšej dcéry Lary. Na podujatí však bol s dvomi dievčatkami a chlapcom. Branko veľmi festivalový outfit zrejme neriešil - žiadne výrazné kúsky - obliekol sa tak, ako by sa nahodil aj bežne do mesta. Stavil na to, v čom sa cíti dobre a v čom vie, že vyzerá dobre!

Radko Radivojevič s rodinou (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozornosť pútala aj moderátorka Vera Wisterová, ktorá tento rok oslávila 48. narodeniny. Pri pohľade na ňu by to však tipoval málokto. Vďaka štíhlej postave a trendy oblečeniu vyzerá o minimálne 20 rokov mladšie. Veď posúďte sami!

Vera Wisterová (Zdroj: Ján Zemiar)

Vera Wisterová (Zdroj: Ján Zemiar)

Viac FOTO v GALÉRII»