Kudličku z Dunaja NIČÍ vlastná minulosť! Šarlota rozhoduje o OSUDE Matúša: Vystrelí?

Seriál Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Hrdinovia seriálu Dunaj, k vašim službám, postupne odhaľujú svoju pravú tvár. Čo to ale urobí so životmi jednotlivých postáv?

V seriáli Dunaj, k vašim službám sa poriadne zamotávajú a komplikujú vzťahy. A to aj tie, ktoré by mali končiť happy endom. Svadba na spadnutie je v prípade Maríny, ktorej neželané tehotenstvo leží v žalúdku otca dieťaťa, Milana (Ján Cibuľa). Keď mu však svadba môže zachrániť kožu a zmariť jeho odchod na front, snaží sa spečatenie manželstva čo najviac urýchliť. Marína konečne vidí svetlú budúcnosť, opäť sa však presvedčí o nekalých a neúprimných úmysloch Milana. Keď ho chce prekvapiť presťahovaním sa do jeho bytu, narazí na jeho ďalšie klamstvo a pochopí, že mu znovu naletela. Tentokrát však urobí rázny a nezvratný krok...

Mračná sa sťahujú aj nad Matúšom (Erik Žibek). Ten je síce zasnúbený so Šarlotou (Sarah Arató) a čoskoro by im mali zaznieť svadobné zvony, lekárka ho však čoraz viac podozrieva zo spolupráce s Walterom Kalusom a odhaľuje, že hrá na dve strany. Pochopí, že je zradca, ktorého terčom má byť Imrich Bočkay (Ivan Šándor). Vykričala mu všetko a po tom, čo sa ju kvôli splneniu misie pokúsil zastaviť, sa obaja ocitli zoči-voči so zbraňou v ruke. Zastrelí ho Šarlota? Či nezastrelí? Jeho osud je v jej rukách a v jej duši zasa ostáva hlboké sklamanie...

Žiadnym neviniatkom nie je ani Vladimír Ruttkay (Maroš Kramár), pred ktorým Editu (Zdena Studenková) dlhé roky chránil jej manžel Rudolf (Emil Horváth). Vladimír sa ešte viac infiltruje do rodiny Kučerovcov po zistení, že Leopold je jeho vlastný syn. Bohatý podnikateľ si omotá okolo prsta aj Irenu Bočkay (Barbora Andrešičová), ktorá sa stala riaditeľkou v jeho kameňolome a vďaka lákavej ponuke je ochotná zmeniť život celej svojej rodiny. Fakt, že naletela manipulátorovi a prospechárovi zistí, keď v kameňolome dôjde k vážnemu incidentu a Vladimír sa jednoducho vyparí. Následky výbuchu nebudú hrať v jej prospech…

Zmráka sa však aj nad Lukášom Kudličkom (Adam Bardy), ktorý prežíva turbulentný vzťah s Klárou Kučerovou (Kristína Svarinská), ktorá nerozumie jeho posledným slovám, že je „zlý človek“. Všetci ho totiž poznajú ako zásadového, principiálneho a empatického človeka. Bohatý podnikateľ a majiteľ Dunaja doslova pije krv Antonovi Holubcovi (Filip Tůma), ktorý je schopný spraviť čokoľvek, aby získal Dunaj späť. Keď vypátra Kudličkove tajomstvo z minulosti, začína sa Lukášovi sťahovať slučka okolo hrdla. Správa o tom, že jeho mama sedí vo väzení za vraždu manžela a Lukášovho otca, je pre Holubca nahrávka na smeč. Príbeh je ale oveľa vážnejší a keď sa Lukáš Kláre zdôverí, že spúšť na pištoli stlačil on, ich vzťah zrejme začne naberať iný rozmer…

Nevzdáva sa však ani Ludwig Weiss (Marek Fašiang), ktorý sa svojej lásky nechce vzdať a vytiahne ten najsilnejší tromf – pravdu o Walterovom postihnutom bratovi Wolfiem. Dokáže sa pred jeho hnevom a pomstou Walter ubrániť? A za akú cenu? Kľúčové linky sa budú postupne rozmotávať, v každom prípade nás však čaká ešte veľa napätia, dramatických situácií a rozuzľovania tajomstiev.