Kristína Svarinská prišla na finále Let´s Dance po boku svojej lásky, tanečníka Spunkeyho. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Herečka Kristína Svarinská (35) si už dvakrát vyskúšala, aké to je kráčať k oltáru – teda aspoň pred kamerami. A čo v skutočnom živote?

Svarinská má za sebou už dve seriálové „skoro svadby“, no zatiaľ žiadnu skutočnú. V markizáckom hite Dunaj, k vašim službám jej postava Klára zažila poriadne dramatické momenty: prvýkrát si obliekla svadobné šaty, no z obradu v poslednej chvíli vycúvala, druhýkrát už predsa len povedala „áno“ Marekovi Rozkošovi, no ich spoločné šťastie netrvalo dlho – manžel tragicky zahynul.

Zatiaľ čo na obrazovkách Kláru prenasleduje smola, v súkromí to Kristíne zjavne konečne vychádza. Už nejaký čas tvorí pár s tanečníkom a dídžejom Miroslavom Baloghom, známym ako Spunkey, a ich vzťah pôsobí harmonicky a stabilne. Dvojica sa spoločne objavila na finále Let's Dance, kde ruka v ruke vyvolali rozruch nielen svojím výzorom, ale aj zjavnou chémiou. Svarinská zažiarila v nádherných šatách s hlbokým dekoltom a zamilované pohľady venovala len jednému mužovi – svojmu partnerovi.





Svarinská po boku partnera ŽIARI! V Dunaji už dvakrát NEVESTOU: Kedy sa VYDÁ v reálnom živote? (Zdroj: MS/Tomáš Hambálek)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

prezradila Svarinská pred kamerami. Spunkey s úsmevom dodal:A hoci prišli sledovať tanečné výkony, pozornosť sa točila hlavne okolo nich. Dvojica pôsobila mimoriadne zamilovane a šťastne, čo neuniklo divákom ani objektívom fotografov.Oblečie si teda Kristína svadobné šaty aj mimo seriálového pľacu? Po dvoch neúspešných „svadbách“ na obrazovke by si tá skutočná láska konečne zaslúžila svoj šťastný koniec – a možno aj nový začiatok.