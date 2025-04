Rachel Šoltésová zbalila svojho ZUBÁRA: Prvú správu od neho otvárala s obavami!

(Zdroj: Instagram R.Š.)

Mladú herečku Ráchel Šoltésovú poznáme z obrazoviek televízie aj z divadla, ale zahrala si už aj vo filme. Aktuálne predvádza tiež svoje tanečné schopnosti v markizáckej šou, popri čom zvláda aj mamičkovské povinnosti. Syna Jakuba porodila v decembri 2023 ako 25-ročná a vzťah s manželom si nevie vvynachváliť. Už viackrát prezradila, že je zubár a zoznámili sa vlastne počas návštevy v jeho zubnej ambulancii. Chodila tam vraj každý mesiac ako na klavír a opravil jej všetky zuby. "On mi potom napísal na instagrame správu... a potom ma zavolal na motokáry..." povedala Petrovi Marcinovi v relácii Neskoro večer, ako sa vyvíjal ich vzťah. A dodala aj to, čo bolo signálom, že to spolu myslia vážne...

