Spiritova žena prehovorila o DEPRESII: Chcela ZOMRIEŤ!

Majk Spirit s manželkou Mariou (Zdroj: Ján Zemiar)

Do podcastu Majka Spirita s názvom Spirit show tentoraz prijala pozvanie jeho manželka, Maria Dušička. V emotívnom rozhovore prehovorila o súkromí, o svojom pohľade na partnerský vzťah, či zdraví. Maria pochádza z Ukrajiny a hoci po slovensky rozumie, rozhovor s Majkom viedli v angličtine. Maria a Majk majú spolu 4,5-ročnú dcérku Ariu, ktorú vychovávajú v tej najväčšej láske.

Modelka však bola na ňu prvý rok väčšinou sama, a to sa na nej podpísalo. Ako teraz priznala, trpela popôrodnou depresiou. „Ja som ani nevedela, že môžem mať depresiu, pretože mi to nikto nepovedal. Všetci hovorili: 'Bože môj, to bude úžasné, budeš mať bábätko.' Jo, úžasné bábätko, ale ja som chcela potom zomrieť," otvorene priznala. „Prvý rok s Ariou som bola vkuse sama. Ty si bol v práci, chodil si do štúdia poobede. Ale vieš, aspoň si odchádzal poobede a vracal sa pozde v noci," prezradila.

„Ja som bola furt sama, nebolo kam ísť, nebolo čo robiť a aj tá samota z toho urobila tak negativnú skúsenosť, samozrejme som ju ľúbila nadovšetko. Nikdy som necítila žiadne iné emócie, napríklad ako zášť, ale zároveň si tak osamelá a nikto s tebou tú samotu nezdieľa a nikto ju nemôže ani úplne pochopiť, pretože to je všetko umocnené tými hormónmi. Kojíš a cítiš, že chceš plakať a za chvíľu sa smiať. Je to šialené. Takže to bolo ťažké," zverila sa.