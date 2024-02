Majk Spirit s dcérou Ariou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Raper Majk Spirit (39) je už viac ako 3 roky otcom dcérky Arie. Tú má s modelkou ukrajinského pôvodu Mariou. Svoje dievčatá hudobník nadovšetko miluje a malú princeznú aj patrične rozmaznáva. Priznáva však, že ak by mal syna... TOTO by bolo určite inak!

Majkovi Spiritovi sa v októbri 2020 zmenil život od základov. Jeho manželka Maria mu totiž porodila dcérku Ariu. Raper sa odvtedy sústreďuje predovšetkým na svoju rodinu. „Úplne všetko momentálne, poprehadzovala mi priority, všetko sa to, jednoznačne, viac menej točí okolo nej odkedy je na svete,“ priznal hudobník v rozhovore pre RTVS, kde sa dnes večer objaví v šou Hit roka.

Podľa jeho vlastných slov, dcérka z n eho urobila lepšieho človeka, aj lepšieho umelca. „Ako sa hovorí - ťažké je dospieť, pokiaľ nemáte deti... A to si myslím, že som presne pochopil, odkedy je na svete, že je niekto dôležitejší, ako ja. A niekto, kto ovplyvňuje moje rozhodnutia okrem môjho vlastného mozgu a mojich emócií,“ priznal Majk s tým, že sa teší, na tú krásnu cestu, ktorá ich ešte spoločne čaká.

Verí, že bude pre svoje dievčatko dobrým tatkom... No ako by to bolo pri synovi? Priznal, že pri ňom by to bolo celé trochu inak. Viac o východe malej Arie, aj o tom, ako by vychovával syna, sa dozviete v rozhovore nižšie!

Šokujúce priznanie Majka Spirita: Keby mal syna... TOTO by bolo inak! (Zdroj: RTVS)