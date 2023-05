Majk Spirit prišiel o veľký balík peňazí: TOTO je dôvod!

Raper Majk Spirit momentálne prijíma jedno pozvanie za druhým na rozhovory, ktoré sa týkajú jeho nového albumu s názvom Playlist. Pôvodne mal však iný plán a ako svojim fanúšikom avizoval, pracoval na Novom človeku 2. Pri jeho tvorbe však zistil, že sa mu podarilo urobiť až dva počiny, a tak ich rozdelil.

„Ten album sa volal pracovne Nový, lebo som začal robiť album Nový človek 2, ako som mojim fanúšikom sľúbil. Ale vlastne v procese tej tvorby som si uvedomil, že mám 2 albumy. Jeden, že Nový a druhý Človek. Playlist je vlastne tá prvá polovica, kde som skúšal trošku veci robiť po novom. Mám tam nové typy hudieb, ktoré ste u Majka Spirita ešte nepočuli, nové témy tým, že mám rodinný život a som otec...” prezradil hneď v úvode v rádiovej šou Bekimovo horúce kreslo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Youtube/Európa 2

Mnohí by možno čakali, že k tomuto dielu dá do predaja aj CD-čká. No nestalo sa tak. „Nerobím CD k tomu albumu, je to čisto v digitáloch,” prekvapil moderátora. Bekim sa toho hneď chytil a zisťoval, prečo sa vlastne takto rozhodol a či nemá pocit, že niečo týmto nečakaným krokom stratil.

„Prišiel som o pár tisíc eur – prinajmenšom tisíc, dvetisíc, tritisíc by som predal ako nič. Viem, že som určite prišiel o pár tisíc eur týmto, ale chcel som ukázať nový spôsob, akým sa dá hudba posúvať a niečo proste vrátiť späť tým mojim ľuďom,“ šokoval svojimi slovami. Po prerátaní, ak by cena CD-čka bola 13 eur a teoreticky by sa mu podarilo predať tých 3000 kusov, vychádza to na 39-tisíc eur, čo je naozaj veľký balík peňazí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

On sa však rozhodol inak a chcel svojich fanúšikov potešiť aspoň takýmto spôsobom. „Ja som na scéne 20 rokov. 10 rokov som vyslovene medzi áčkami scény a toto je moja vďaka mojim fanúšikom, ktorí ma podporujú. Nechcel som im dať ani šancu si kúpiť to zbytočné CD-čko, zbytočný plast, ktorý je aj tak už iba suvenír a aj tak to všetci počúvajú na tých digitáloch. Takže som chcel, aby dostali tú hudbu úplne zadarmo a keď ma chcú podporiť, kúpia si merch alebo prídu na koncert,“ dodal k svojmu rozhodnutiu.