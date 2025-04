Prvýkrát padli 4 desiatky! ZDVIHOL sa aj Ďurovčík: Čo povedal, by ste chceli počúvať každý deň

Let's Dance, 7.kolo, porotcovia

Špeciálnym porotcom 7. kola Let's Dance bol herec Juraj Loj, ktorý tancoval v predošlej sérii tanečnej šou a víťazstvo mu ušlo len o chlp. Spolu s Natáliou Horváthovou sa umiestnili na druhom mieste, teda rovnako ako Adam Bardy v siedmej sérii. Úlohu porotcu si Loj užil a mnohým párom adresoval veľmi povzbudivé a chvályhodné slová. Koho však ohodnotil asi úplne najviac, boli Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring v poslednom tanci večera. Po ich výkone sa zdvihla zo stoličiek celá Incheba a všetci porotcovia. Vrátane Jána Ďurovčíka, ktorého ostatní kolegovia podpichovali už viackrát, no až dosiaľ bol na ich výzvy neoblomný. Tentokrát však k tomuto aktu pristúpil bez váhania a so slovami: „Si diamant, ktorý si treba brúsiť. Obidvaja skvelé… Vzniklo tu niečo nadpozemské,“ dodal a prvýkrát v tejto jubilejnej sérii vytiahol známku s číslom 10.

Urobili tak však aj všetci ostatní porotcovia, čím Zuzana a Juraj získali plný počet bodov – 40! Slová uznania vyjadril aj Adam Bardy, ktorého úspech rastie raketovou rýchlosťou. Rovnako ako jeho však aj on dokáže pochváliť a oceniť schopnosti druhých: „Bolo to absolútne krásne, čisté, presné. Vy ste zatancovali a nás sa to dotklo tak, že sme nechceli, aby sa zažali svetlá, pretože sme to potrebovali ešte chvíľu vstrebať,“ s obdivom adresoval slová chvály Zuzane i Jurajovi, ktorý je podľa Juraja Loja nielen vynikajúci tanečník, ale aj choreograf. Aj preto mohla Zuzana v tanci vyniknúť tak, že Loj nenachádzal slová. „Neviem, čo mám povedať. Zuzi, ty si tak obdivuhodná bytosť, čistá, srdečná… si pobozkaná všetkými bohmi tanca,“ rozplýval sa.

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring si pre svoje contemporary vybrali tému toxického vzťahu. Nielen tanečné stvárnenie, ale aj samotná téma dohnala k slzám tiež Tatianu Drexler, ktorá mala v tomto kole slzy na krajíčku viackrát. „Mňa sa to fakt hlboko dotklo. Poznám toľko kamarátok, ktoré začali žiť až keď sa z nich stali vdovy.“ Číslo desať bolo pre ňu taktiež samozrejmosťou. Tanečný pár Porubjaková-Ihring tak má našliapnuté na víťazstvo a získanie titulu kráľovnej tanečného parketu, pretancovať sa však musia ešte niekoľkými kolami. Tanečné topánky budú v šou naďalej drieť aj ich súperi Kristán Baran, Ráchel Šoltésová, Peter Sagan či Eva Burešová.

Prvýkrát padli 4 desiatky: Zo stoličky sa ZDVIHOL aj Ďurovčík (Zdroj: TV Markíza)