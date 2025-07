Moderátor Farmy je opäť ZAMILOVANÝ: Zbalil túto krásnu brunetku!

Vilém Šír (Zdroj: TV Markíza)

PRAHA - Od účastníka reality šou, po tanečníka v Let's Dance až po moderátora. Vilém Šír sa v poslednom období objavuje na obrazovkách predovšetkým ako moderátor projektu Farma Česko. No okrem pracovnej stránky sa mu darí aj v súkromí. Odhalil, že je opäť zadaný. Jeho srdce si získala táto krásna brunetka!

S Vilémom Šírom sa v minulosti spájalo viacero žien. Do povedomia verejnosti sa dostal vďaka Love Islandu, kde tvoril pár s Nikol Tretterovou, potom jeho srdce zahorelo k slovenskej misske Sylvii Šulíkovej, neskôr sa sa dal dokopy s inou Slovenkou Laurou Raczovou, no a napokon ho očarila I. vicemiss SR 2020 Viktória Podmanická.

No tentokrát sa zdá, že ho jeho srdce opäť zaviedlo do rodného Česka. „Áno, v médiách sa o tom ešte veľmi nepíše. Mám krásnu ženu, s ktorou si rozumiem ako s najlepšou kamarátkou a ktorú by som si pokojne vedel predstaviť po svojom boku celý život. Je šikovná vo všetkom, čo robí - skvelá kuchárka a hlavne má úžasná zmysel pre humor. Som naozaj šťastný, že ju mám. A aj keď ju svetu zatiaľ oficiálne nepredstavujem, užívame si tieto krásne súkromné chvíľky naplno,“ povedal pre magazín Emma pred pár mesiacmi.

No a teraz je už jasné, kto je jeho záhadná nová priateľka. Očarila ho tmavovláska Lauren. Pozrite, ak oto dvojici spolu pristane!