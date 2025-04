Český miliardár po BITKE s Belohorcovej mužom: Označil ich za ŠAŠOV a verejne ich PONÍŽIL!

(Zdroj: Instagram RCH/ZB)

Pred týždňom české a slovenské média obletela správa o rozruchu na Česko-Slovenskom benefičnom plete na Tenerife, o ktorý sa postarali dvaja páni. Reč je o miliardárovi Richardovi Chladovi a manželovi Zuzany Belohorcovej, Vlastovi Hájkovi. Spory medzi nimi vygradovali najmä kvôli tomu, že si Chladov bývalý veľmi dobrý priateľ nesadol s jeho manželkou Annou.

Zájsť to malo tak ďaleko, že jej posielal urážlivé hlasové správy. To sa stalo pred 2 rokmi, potom kauza utíchla a doteraz bol na Tenerife pokoj. Až do spomínaného plesu. Všetko začalo, keď sa Hájek chcel rozlúčiť s Michalom Davidom, ktorý sedel priamo vedľa Richarda Chlada. Ten sa napriahol a chcel Hájka udrieť. Jemu sa však podarilo uhnúť.

„A bohužiaľ to schytal Michal David priamo do zátylku! Chlad sa napriahol druhýkrát, Hájek zase uhol a znovu to schytal Michal! Tentokrát ľavačkou do čela,“ dodal zdroj a spevák napokon nepríjemnú situáciu potvrdil. Mohlo by sa zdať, že po týždni by už zúčastnení mohli vychladnúť a pozerať sa na vec s chladnou hlavou... Opak je však pravdou.

Richard Chlad s manželkou Annou (Zdroj: Instagram R.Ch.)

Miliardár to zjavne stále neprekusol a do Hájka a Belohorcovej si opäť kopol. Tentokrát na sociálnej sieti Instagram. „Veľmi vtipne to glosovala kamarátka Marika, ktorá zahlásila niečo v štýle, že som kráľ a ako je známe, každý kráľ mal vždy svojho šaška a ja že mám rovno šaškov dvoch,“ rypol si podľa eXtra.cz Chlad v reakcii na najnovšie epizodu Brocastu.

A zašiel ešte ďalej - manželov dokonca obvinil z ťažkej závislosti. „Jedného šaška máš v Řeporyjích a druhého šaška v Los Cristianos na Tenerife a ten má navyše jednu pani šaškovu. Majú jedno spoločné, že ťa neznášajú, nenávidia a závidia ti tvoj mediálny úspech. Zárove je na obidvoch vidieť, že sú ťažko na niečom závislí,“ dodal so smiechom.

Zuzana Belohorcová a jej manžel Vlasta Hájek (Zdroj: archív ZB)