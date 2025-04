BITKA českého miliardára s Belohorcovej mužom: Schytal to aj Michal David... Spevák REAGUJE!

(Zdroj: Instagram/ Martin Hykl / CNC / Profimedia)

Na Kanárskom ostrove Tenerife sa konal honosný ples. Pozvanie naň prijalo množstvo známych tvárí. Nič divné by na tom nebolo, ak by sa dvaja páni nepostarali o poriadny rozruch. Reč je o miliardárovi Richardovi Chladovi a manželovi Zuzany Belohorcovej, Vlastovi Hájkovi. Spory medzi nimi vygradovali najmä kvôli tomu, že si Chladov bývalý veľmi dobrý priateľ nesadol s jeho manželkou Annou.

Zájsť to malo tak ďaleko, že jej posielal urážlivé hlasové správy. To sa stalo pred 2 rokmi, potom kauza utíchla a doteraz bol na Tenerife pokoj. Až do spomínaného plesu. „Hájek sa začal lúčiť s Michalom Davidom, vedľa sedel Richard Chlad, napriahol sa a chcel Hájka udrieť. Tomu sa ale ako bývalému boxerovi podarilo uhnúť. A bohužiaľ to schytal Michal David priamo do zátylku!" povedal Blesku anonymný zdroj. „Chlad sa napriahol druhýkrát, Hájek zase uhol a znovu to schytal Michal! Tentoraz ľavačkou do čela," dodal zdroj s tým, že spevák sa ku všetkému dostal naozaj ako slepý k husliam.

„Chudák to celé produkoval a vystupoval, a nakoniec ešte dostal na búdku...“ povedal. Spevák sa k nepríjemnej situácii najskôr vyjadrovať nechcel, ale neskôr sa rozhodol celú vec objasniť. „Tí dvaja majú spory, mňa sa to netýka. Bohužiaľ som tam práve sedel, takže ma trafili dve rany do hlavy. Ale nič mi nie je, bolo to zbytočné. Situáciu sme upokojili," vyjadril sa pre Expres David.