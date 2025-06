Belohorcovej dcéra Salma (15): Bože, tá je krásna... Hotová Barbie!

Dcéra Zuzany Belohorcovej a Vlasta Hájka, Salma (Zdroj: Instagram)

Dcéra známej exmoderátorky Zuzany Belohorcovej, iba 15-ročná Salma, opäť rozžiarila sociálne siete. Na Instagrame zverejnila zábery z Barcelony, kde pózuje na balkóne budovy, s pohľadom na úzku uličku. Jej krása okamžite upútala pozornosť fanúšikov. V jednoduchom outfite – telovom tielku a bielych šortkách – pripomína živú bábiku Barbie. Dlhé blond vlasy, jemný mejkap a vyžarujúce sebavedomie len podčiarkujú jej výnimočný vzhľad.

Mnohí sledujúci v komentároch nešetrili komplimentmi: „Krásna slečna, celá maminka,“ či „Kedy takto vyrástla“ alebo dokonca „Ty nie si reálna." Salma síce zatiaľ ešte len spoznáva svet šoubiznisu z bezpečnej vzdialenosti, no je zrejmé, že má všetky predpoklady na to, aby sa v budúcnosti presadila – či už ako modelka, influencerka alebo v inej kreatívnej oblasti. Zuzana Belohorcová môže byť na svoju dcéru právom hrdá – nielen pre jej vzhľad, ale aj pre to, ako prirodzene a s noblesou vystupuje. Vyzerá to, že v rodine Belohorcovcov rastie ďalšia hviezda.