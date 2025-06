STRACH o Michala Davida: Desivá AUTONEHODA!

Michal David (Zdroj: Jan Zemiar)

Spevák Michal David mal nehodu. K nej došlo dnes okolo poludnia na križovatke pri obchodnom centre v Čestliciach. Auto hitmakera si to poriadne odskákalo. Zničená je celá predná časť. Našťastie sa ale nikomu nič nestalo. „Áno, je to tak. Dnes na poludnie som bol účastníkom dopravnej nehody, keď som šiel na tenis. Stál som na červenej a v momente, keď naskočila zelená, som sa pohol a narazil do mňa pán, ktorý prehliadol svoju červenú,“ povedal Blesku Michal David.

„Bola privolaná dopravná polícia a pán sám poskytol kamerové záznamy zo svojho auta, čo potvrdilo moju aj jeho verziu. Som veľmi rád, že aj v takýchto situáciách existujú slušní ľudia a všetko sme vyriešili bez hádok a zvýšeného hlasu,“ vydýchol si. Neskôr sa prihovoril svojim fanúšikom aj prostredníctvom Facebooku.