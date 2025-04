Felix Slováček 3 dni po smrti Aničky (†29): PRVÝKRÁT v spoločnosti... Doma by som PRIŠIEL O ROZUM!

Felix Slováček s dcérou Aničkou Slováčkovou (Zdroj: Profimedia)

Felix sa objavil na stredajšej dražbe, ktorá sa na Hlavnom nádraží v Prahe, konala pre Nadačný fond Jiřího Menzela. Mnohých Slováčkova účasť len 3 dni po úmrtí jeho dcéry prekvapila. On však vysvetlil, že jeho dcéra si priala, aby doma nesmútil. „Anička si priala, aby som žil ďalej, ako by tu bola s nami...“ vysvetlil pre Blesk.cz.

Keď je doma, udalosti uplynulých dní naňho doliehajú. Navyše má strach aj o manželku Dádu, ktorá smrť dcéry nesie veľmi ťažko. „Vedel som, že tu budú priatelia, ktorí ma chápu. Navyše ma vo štvrtok čaká vystúpenie a do konca mesiava ešte asi päť alebo šesť ďalších,“ spočítal Felix. „Nemôžem sa zavierať pred svetom, to by som prišiel o rozum! A to by práve Anička nechcela,“ dodal.

Podobne ako Dáda, ani on sa cez smrť milovanej dcéry nepreniesol... A tak skoro sa ani neprenesie. V noci nedokáže spávať, namiesto toho sedí pri počítači a číta si odkazy od ľudí, ktorí mali Aničku radi. To mu dodáva energiu. „Bola neskutočne silná, čo si, myslím, uvedomujeme poriadne až teraz,“ dodal.

Felix Slováček sa objavil v spoločnosti 3 dni po smrti dcéry Aničky. (Zdroj: Profimedia)