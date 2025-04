Známy slovenský šéfkuchár skončil v nemocnici: OPERÁCIA!

Michal Konrád skončil v nemocnici (Zdroj: Instagram MK)

Michal Konrád je úspešný slovenský šéfkuchár, ktorý sa svojmu remeslu venuje už dlhé roky. V tomto obore je naozaj špička. Aktuálne si však práci musel dať na istý čas zbohom. Skončil totiž v nemocnici. Informoval o tom svojich fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Chcel by som veľmi pekne poďakovať a vzdať úctu,rešpekt a pokoru celému tímu neurochirurgie v nemocnici Ladislava Dérera (Kramáre)," napísal v úvode.

(Zdroj: Tv Joj )

„Všetkým doktorkám a doktorom za ich oddanosť, profesionalitu a obrovskú odbornosť, s ktorou každý deň nastupujú do boja o zdravie a životy iných…sestrám a zdravotníckemu personálu za ich starostlivosť,ktorú vykonávajú na každodennej báze v náročných podmienkach. Bolo obdivuhodné sledovať ich bezvýhradnú obetavosť. Ďakujem pani upratovačkám, ktoré nám čistili izbu 2-krát za deň a keď bolo treba, tak podali aj papuče," pokračoval.

„Špeciálne ďakujem mojim spolubývajúcim za krásne, voňavé a výživné noci plné silného rock & rollu. Ďakujem všetkým kuchárkam a kuchárom, vďaka ktorým sa mi podarilo objaviť čaro bezmäsitej stravy... veľa krát som si pochutnal... naozaj. Chcem sa z celého srdca poďakovať svojim blízkym a priateľom, za oporu a lásku,ktorú som dostával. Jedno obrovské ďakujem mojej milovanej manželke, ktorá sa počas mojej (nie krátkej) dovolenky, aj napriek rôznym ťažkostiam a bolestiam, postarala o naše nádherné deti a udržala chod celej domácnosti," dodal s tým, že je jeho žena pre neho veľkou inšpiráciou, oporou a osobou, ktorú si nesmierne váži a miluje.

Lekári ho operovali, no svoju diagnózu bližšie nešpecifikoval. Na jednej z fotografií, čo zverejnil, má prelepené miesto na hlave. „V minulosti (15 rokov dozadu) som bol operovaný na cystu na mozgu, v tom čase mi zavádzali drenáž do mozgu. Cez jarné prázdniny som mal silnú chrípku v dôsledku čoho sa mi zhoršil zdravotný stav a tá drenáž prestala fungovať, tak mi ju museli vymeniť… Poležal som si tam dlho hlavne preto, že som mal oslabený imunitný sýstem a narkóza by bola ďalšie riziko. Domov ma pustiť nechceli... v krátkosti asi tak. Už som doma, naberám sily a budúci týždeň už verím, že budem stáť za sporákom," objasnil nám. Prajeme skoré zotavenie!