Slovenská playmate týždeň po treťom pôrode: Mínus 8 kíl... Wau, ona že rodila?

Lela 8 dní po pôrode (Zdroj: Instagram LC)

PRAHA - Len pár dní po pôrode sa Lela Ceterová rozhodla ukázať realitu šestonedelia tak, ako ju prežíva – bez prikrášlení, ale s obdivuhodným nadhľadom. Osem dní po cisárskom reze ukázala svoju postavu a priznala, koľko kilogramov už zhodila a koľko ju ešte čaká. Svojím úprimným prístupom si získala množstvo obdivu – nielen za to, ako vyzerá, ale aj za to, ako otvorene hovorí o náročnom období po pôrode.

Tehotenstvo i samotný pôrod sú pre ženské telo aj psychiku obrovskou záťažou. Nejde len o deväťmesačné nosenie nového života, ale aj o náročný záver v podobe pôrodu, ktorý vyžaduje čas na zotavenie. Šestonedelie je obdobie, keď sa telo ženy postupne vracia do pôvodného stavu a zároveň sa mama snaží zžiť s úplne novou realitou. Mnohé ženy vtedy doslova nevedia, kde im hlava stojí – a svoje o tom vie aj Lela Ceterová, ktorá sa po pôrode úprimne podelila o to, ako náročné dokáže toto obdobie byť.

„Šestonedelie je jedným z najitenzivnejších období v živote každej matky. Telo sa nám zotavuje po pôrode, hormóny pracujú na plné obrátky a k tomu sa pridajú emocionálne výzvy v podobe radosti z materstva, ale aj únava, neistota či popôrodné blues. Sú to veľké zmeny a potrebujeme čas na zotavenie. Každé telo má svoje špecifické potreby, pretože by sme mu mali načúvať a byť k nemu láskavé. Nezabúdajte, že starostlivosť o seba nie je prejavom sebeckosti, ale dôležitou súčasťou harmonického materstva," zverila sa. Okrem iného ukázala aj svoju postavu 8 dní po cisárskom reze.

A veruže nevyzerá, že by rodila. Ako sama prezradila, má dole 8 kíl, no do pôvodnej váhy jej ešte zostáva schudnúť 9 kíl. „8 deň a - 8 kg. Do pôvodnej váhy mi ešte chýba dať dole 9 kíl a sama som zvedavá, ako sa s tým popasujem. Pretože moja veľká neresť je čokoláda," priznala. FOTO nájdete v galérii. Lela Ceterová spolu s manželom Karlosom Vémolom vychovávajú tri deti. Najstaršou je dcérka Lili, ktorá má päť rokov. O dva roky mladší je ich syn Rocky. Najnovším prírastkom do rodiny je malý Arnold, prezývaný Arnie, ktorý sa narodil 1. apríla 2025. Meno dostal po legendárnom kulturistovi a hercovi Arnoldovi Schwarzeneggerovi, ktorého obaja rodičia, najmä Karlos, obdivujú.