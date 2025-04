POCHYBNOSTI o liečbe Aničky Slováčkovej (†29): Dva roky ju TRÁPIL kašeľ! PODCENILI lekári jej stav?

Anička Slováčková (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Odchod mladej speváčky a herečky Aničky Slováčkovej (†29) otriasol nielen umeleckým svetom, ale aj srdciami jej fanúšikov po celom Česku a Slovensku. Dcéra známeho saxofonistu Felixa Slováčka a herečky Dagmar Patrasovej prehrala svoj boj so zákernou rakovinou, no okolo jej smrti visí množstvo otáznikov. Mohla byť ešte nažive, keby lekári zasiahli skôr?

Známa česká herečka Kateřina Brožová, ktorá Aničku osobne poznala, prehovorila o smutnej realite, ktorá vychádza na povrch. Anička podľa nej celé dva roky bojovala s neznesiteľným kašľom, no lekári jej tvrdili, že ide len o reflux! Až keď jej otec Felix absolvoval vyšetrenia a presvedčil ju, aby zašla na podrobnejšiu kontrolu, prišla zdrvujúca diagnóza – rakovina pľúc.





priznala úprimne Brožová pre eXtra.cz . Naznačila tak, že za tragickým koncom mladej umelkyne možno nestojí len zákernosť choroby, ale aj podcenenie zo strany lekárov.Anička sama v minulosti priznala, že lekári jej dlhodobé zdravotné problémy bagatelizovali.prezradila smutne pre magazín Téma. Až vďaka otcovej starostlivosti sa dostala k odborníčke, ktorá objavila nález na pľúcach. Žiaľ, bolo už neskoro. Anička bojovala do poslednej chvíľe ako levica, no žiaľ, zákernej chorobe podľahla v nedeľu 6. apríla.Tento smutný okamih a nečakaný odchod mladého talentu sa samozrejme dotkol aj samotnej rodiny. A práve oni teraz čelia ďalšej ťažkej chvíli — poslednej rozlúčke s milovanou Aničkou. Posledná rozlúčka bude prebiehať v úzkom rodinnom kruhu. Pôvodne mal pohreb prebehnúť už v pondelok, no kvôli veľkonočným podujatiam vo vybranom pražskom kostole musela rodina termín presunúť. Rozlúčka sa tak uskutoční až v utorok.Otec Felix Slováček zároveň požiadal verejnosť a médiá o rešpektovanie súkromia a neprezrádzanie miesta posledného zbohom. Fanúšikovia dostanú možnosť rozlúčiť sa na nedeľnej omši, ktorú rodina vopred oznámila.apeloval Slováček na citlivý prístup v týchto ťažkých chvíľach.