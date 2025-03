POSLEDNÁ ROZLÚČKA s legendárnym Kvietikom (†90): Oznámili DÁTUM a MIESTO pohrebu!

Deň so Štefanom Kvietikom na hrade Modrý kameň (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď verejnosť zasiahla smutná správa o úmrtí legendárneho herca Štefana Kvietika, mnohí sa nechali počuť, že by si zaslúžil pohreb so štátnymi poctami, navyše v Národnom divadle, na ktoré mal umelec posledné roky ťažké srdce. Spočiatku sa aj špekulovalo, že by to tak naozaj mohlo byť, zdroj dokonca tvrdil, že rodina komunikuje nielen s divadlom, ale aj Kanceláriou prezidenta.

No všetko bude napokon inak. Ako informuje portál bratislava.dnes24.sk, posledná rozlúčka so Štefanom Kvietikom prebehne vo štvrtok 3. apríla 2025 o 14:30 v Katedrále sv. Martina na Rudnayovom námesí 1 v Bratislave. „Lúčime sa s vedomím nadčasovosti Tvojho diela a tiež odkazu, že najväčším Božím darom je dar života a najväčším umením je umenie žiť,“ napísala smútiaca rodina.

Štefan Kvietik v inscenácii SND (Zdroj: SND)