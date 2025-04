Sajfa prezradil, čo musia s Veronikou pred deťmi skrývať: Sú ako PIRANE!

Čokoládová párty. Na snímke Matej Sajfa Cifra (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Obľúbený moderátor Matej Sajfa Cifra nechýbal na oslave 50. narodenín legendárnej čokolády, ktorá bola súčasťou mnohých skúškových období. A hoci dnes už skúšky nerieši, čokoládu má stále v zálohe. No má to háčik!

Na akcii plnej sladkých spomienok nechýbal ani Sajfa, ktorý si pri tejto príležitosti zaspomínal na vlastné študentské časy. A ako tvrdí, nebol rozhodne žiadny flákač, aký bol teda študent? „Ja si myslím, že celkom v pohode. Rozumný. Mal som raz, možno dvakrát aj nejakú trojku, inak som mal zvyčajne jednu-dve dvojky a samé jednotky,“ prezrádza úspešný moderátor. Napriek tomu priznáva, že nie všetko mu išlo ako po masle. „Matematika mi nešla. Nebol som taký ten exaktný, mal som pocit, že si to neviem predstaviť,“ priznáva svoje slabiny Sajfa, ktorý však napriek tomu z matematiky dokonca maturoval – a to s brilantným výsledkom.

A ako to mal so sladkosťami počas učenia? „No, to bolo. Našťastie to cezo mňa celkom rýchlo vždy metabolicky išlo, že som s tým nemal nikdy zásadný problém,“ hovorí o tom, ako zvládal chrúmať čokoládové zásoby počas skúškového obdobia. Záchvaty chute na sladké vraj teraz prebrali jeho deti Sárka a Šimon. „Sú strašní, jak acetón,“ smeje sa Sajfa a dodáva: „To je neuveriteľné, ale Sára čo vie zjesť…“ Úspešný moderátor a vloger si však vie poradiť v každej situácii a humor ho neopúšťa ani pri téme sladkostí. Naozaj je však nútený robiť doma TOTO?

