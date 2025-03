Mauréry pred 15 rokmi tancovala v konkurenčnej Jojke: Celú šou VYHRALA!

Zuzana Mauréry, Matej Chren

Zuzana Mauréry a Matej Chren včera opustili tanečnú šou Let's Dance. Vo všetkých kolách predvádzali famózne výkony, no ani to nestačilo na to, aby ich diváci posunuli do 6. kola. „Ďakujeme veľmi pekne. Pre mňa to bola jedna super skúsenosť, šialená jazda. Vďaka patrí v prvom rade Matejovi, ktorý bol absolútne skvelý, ľudský, prajný, trpezlivý. Je to skvelý chlap. Ďakujem ti veľmi pekne, že si to so mnou zažil, prežil,“ vyjadrila sa herečka so slzami v očiach.

Aj keď teraz Zuzana skončila v piatom kole, v minulosti už jednu tanečnú šou vyhrala. A to v konkurenčnej Jojke. V roku 2010 sa na obrazovkách vysielalo Showdance. Showdance bola dynamická tanečná šou, v ktorej sa najväčšie seriálové hviezdy postavili pred prísnu porotu a na parkete predviedli výsledky svojej niekoľkotýždňovej driny. Pod dohľadom skúseného choreografa Jara Bekra zápasili s rôznymi tanečnými štýlmi a tematickými kolami, aby dokázali, že tanec nie je len o ladných pohyboch, ale aj o tvrdej práci.

Večer plný energie, vášne a známych hitov moderátorsky sprevádzala dvojica Matej “Sajfa” Cifra a Zuzana Fialová. Ako súťažiaci sa na parkete predviedli okrem herečky aj Diana Mórová, Vladimír Kobielský, Branislav Bystriansky, Peter Batthyány, Veronika Paulovičová, Zuzana Mauréry, Kristína Svarinská, Gabriela Dzuríková, Hana Gregorová a Tony Moisés. A Zuzane Mauréry sa podaril nevídaný úspech. V tanečnom súboji vtedy porazila kolegyňu Dianu Mórovú. „Ďakujem divákom, ktorí mi posielali hlasy a umožnili mi byť tou povestnou čerešničkou na torte,“ povedala pred 15 rokmi po víťazstve v Showdance Zuzana Mauréry.

Zuzana Mauréry v Showdance (Zdroj: TV JOJ)