6. kolo Let's Dance: Sagan ukázal syna, Porubjaková MEŠKALA a... TENTO pár vypadol

Let's Dance, 6.kolo, retro

Prvá aprílová nedeľa patrí opäť tanečnej šou Let's Dance. Súťaž sa prehupla do druhej polovice a už onedlho spoznáme kráľa alebo kráľovnú tanečného parketu. Šieste kolo prinesie retro štýl plný svetových hitov. Do porotcovského kresla zasadne spevácka diva Dara Rolins. Známa speváčka má s porotcovaním bohaté skúsenosti, a tak sa nechajme prekvapiť ako bude hodnotiť tanečníkov.

V úvode šou sa pred mikrofón postavila Ada Straková a uviedla na parket Daru Rolins, ktorá predviedla famózne spevácke číslo. Zaspievala piesne Čo o mne vieš i titulnú skladbu seriálu Sľub. Zuzana Porubjaková sa na začiatku pri ostatných pároch neukázala. Moderátorky prezradili, že má dnes premiéru v Slovenskom národnom divadle, a tak na živý prenos meškala. Ako podotkli, dúfajú, že to stihne.

Let's Dance, 6.kolo, retro

Prvý tanec odtancovali Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh - ča-ču na pieseň What a feeling. Za úvodný tanec si vyslúžili standing ovation. „Ja som si to veľmi užila," priznala herečka. „Vy dvaja si vyberáte nie tú ľahkú cestu, čo sa týka choreografie, tak za to tiež bod plus," zhodnotil Adam Bardy. „Odo mňa tiež dostanete pochvalu. Ten rozdiel, ktorý sa vám podaril je neuveriteľný. Myslím si, že je v tebe potenciál," povedala Dara Rolins. „Ja si myslím, že vy na to máte, idete veľmi ťažkú cestu. Ja som za ňu vďačná a som presvedčená, že môžete ešte prekvapiť," vyjadrila sa Tatiana Drexler. Ďurovčík má obavy, že sa nestihnú zlepšiť, pretože čas je v tejto súťaži neúprosný, ale vidí tam potenciál. Od poroty získali 27 bodov.

Let's Dance, 6.kolo, retro