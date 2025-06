Zuzana Mauréry ukázala mamu (86): FOTO Wau, vyzerá SKVELO!

Zuzana Mauréry (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Mama Zuzany Mauréry oslávila 86. narodeniny. No len málokto by jej tipoval takýto vek. Pozrite, vyzerá skvelo!

Herečka Zuzana Mauréry nedávno potešila svojich fanúšikov dojímavým príspevkom zo súkromia, keď na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu svojej milovanej mamy Darinky. Tá totiž koncom mája oslávila krásnych 86 rokov. Pri pohľade na jej žiarivý úsmev a upravený vzhľad by však tento vek hádal len málokto. Darina Markovičová, bývalá sopranistka spevoherného súboru Novej scény, je dôkazom, že vitalita, šarm a pozitívne naladenie sa dajú udržať aj v pokročilom veku.

Na zábere sedí za stolom s bohatou čokoládovou tortou ozdobenou lesným ovocím a dvoma sviečkami. Atmosféru celej oslavy podčiarkuje veselá skladba Mamma Mia od legendárnej skupiny ABBA. Zuzana Mauréry vyrastala v umeleckej rodine, ktorá ju výrazne formovala. Jej otec Pavol Mauréry bol dlhoročným sólistom opery Slovenského národného divadla, mama Darinka zas pôsobila na javisku Novej scény. Ako ich jediné dieťa prišla na svet krátko po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy a vyrastala v období normalizácie.

(Zdroj: Instagram ZM)

Vďaka profesnému zázemiu rodičov jej však nechýbalo nič podstatné – dostalo sa jej kultivovaného prostredia. Rodinu však v roku 2017 zasiahla tragédia, zomrel jej otec Pavol. Vzťah medzi Zuzanou a jej mamou si prešiel rôznymi etapami, no rokmi sa stal pevnejším než kedykoľvek predtým. „Prešli sme si všetkým možným. Nebolo to ľahké. Teraz ale máme vynikajúci vzťah. Nebolo to však zadarmo,” priznala herečka v minulosti úprimne pre Novinky.cz.

Zuzanina mama pred rokmi bojovala so zákernou chorobou a práve toto náročné obdobie malo vplyv aj na samotnú herečku. „Urobila som deal s ,horným manažmentom‘, že kým mama nebude zdravá, nebudem jesť sladké. Mala som motív, cez ktorý nejdú vlaky…” prezradila vtedy pre rádio Expres. Dnes však Darinka pôsobí zdravo, spokojne a šťastne – čo napokon dokazuje aj aktuálny záber z oslavy jej 86. narodenín. Z tváre jej srší radosť, z očí vďačnosť.