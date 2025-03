Pocisková v Let's Dance PERLILA: Pikantné narážky, žarty z Filipa a... Prestaň žiarliť, Jano!

Let's Dance (Zdroj: Tv Markíza)

Keď sa Nela Pocisková pred 15 rokmi objavila v Let's Dance, všetkých ohúrila natoľko, že šou napokon aj vyhrala. Niet preto divu, že sa do televízneho projektu rada pravidelne vracia. Aj uplynulú nedeľu prijala pozvanie a stala sa špeciálnou porotkyňou 5. kola. A svojimi pohotovými hláškami sa počas večera postarala o poriadnu zábavu.

Už pri druhom čísle zahlásila niečo, čím divákov úplne dostala. Pri hodnotení tanečného výkonu Matyáša Adamca a Evy Burešovej vyslovila poriadne pikantnú vetu. „Ja ťa, Evi, sledujem dlhé roky. Ty si absolútna raketa. Spievaš ako bohyňa, vyzeráš ako bohyňa, hýbeš sa ako bohyňa. O tomto vedľa teba nebudem ani rozprávať, pretože mám takú miernu slabosť...“ začala Nela a potom to úplne "zabila".

„Takže za mňa - ja viem, že som matka dvoch detí a Filip to prežije, ale ja neviem, koho by som oprela skôr... Či teba alebo teba!“ zahlásila so smiechom Pocisková, čím narážala na to, aké sexi ich vystúpenie bolo. „Pardon,“ dodala zahanbene po obrovskom ohlase z publika. To však nebola jediná hláška, ktorá divákov pobavila.

Móda z 5. kola Let's Dance. Na snímke porota (Zdroj: TV Markíza)

Za zmienku určite stojí aj jej hodnotenie Kristiána Barana a Dominiky Roškovej. Práve počas neho si totiž zavtipkovala aj na adresu svojho partnera Filipa Tůmu. „Ja by som chcela vyzdvihnúť aj Dominiku v tomto prípade, lebo ja ju trošku poznám a viem, čo ona vlastne dokáže z partnera dosiahnuť a dať najavo. Prosím ťa, mohla by som ti ja Filipa napríklad požičať na budúci rok, aby si aj z neho urobila sexsymbol?“ zahlásila Nela.

Na to okamžite zareagoval Ďurovčík: „Ja sa teším, keď bude tancovať,“ a keď Pocisková pokračovala v pozitívnom hodnotení Kristiána a choreograf sa snažil oponovať, Nela stratila trpezlivosť a zhučala: „Prestaň žiarliť Jano!“ A opäť tým v publiku vyvolala obrovský ohlas. Je totiž známe, že dvojica v minulosti tvorila pár, podobné "doťahovačky" sa tak od nich očakávali.