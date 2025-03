Legendárny Štefan Kvietik (†90) odišiel zo SND kvôli INTRIGÁM: Odvtedy tam nebol ani ako DIVÁK!

Štefan Kvietik (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V sobotu verejnosť zasiahla smutná správa o úmrtí umelca Štefana Kvietika (†90). Ten patril k legendám slovenského herectva, no na divadelných doskách sa neobjavoval už 30 rokov. Na rozdiel od mnohých kolegov sa on rozhodol nehrať v divadle do posledného dychu, ale odišiel už v 60-ke. Vraj pre intrigy - a odvtedy do SND nechodil ani na predstavenia!