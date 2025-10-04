Bádanie po stratenom novinárovi Rýpalovi: Muž, ktorý polícii ukázal na možný hrob teraz smeruje na TOTO miesto!

NITRA - Neprávoplatne odsúdený vrah Norbert Kosťov sa po krátkom pobyte na Slovensku vracia späť do Maďarska. Priviezli ho sem, aby ukázal miesto, kde má byť údajne zakopaný investigatívny novinár Pavol Rýpal.
O nových informáciách vo vyšetrovaní prípadu zmiznutia novinára informoval portál MY Nitra.
Rýpal zmizol pred takmer dvoma dekádami a neustále po ňom pátrajú. Polícia prehľadávala les pri obci Mužla v okrese Nové Zámkya nebola na to sama. Nasadila tiež psy, ťažkú techniku a aj dron so špeciálnym radarom. Na toto miesto policajné zložky nasmeroval právoplatne odsúdený vrah Norbert Kosťov, ktorý si odpykáva trest v maďarskej väznici. Jeho kontakty na niekdajšieho bosa dunajskostredského podsvetia Lajosa Sátora boli očividné. Aj na základe ich vzájomného vzťahu políciu smeroval práve na toto miesto.
Telo zatiaľ nemajú
Aj na základe Kosťovej výpovede sa predpokladá, že spomínaný Rýpal už nie je medzi živými a že sa mal stať obeťou kriminálneho zoskupenia okolo Sátora, ktorý ho mal pripraviť o život a pochovať v leste pri obci Mužla.
Kosťov vo väzení vypovedal, že bol pri zakopávaní tela, pričom vraždu mal objednať mafián Sátor. Rýpala mali podľa neho uniesť zo Štúrova, kde bol ubytovaný v hoteli, a následne pochovať v lese na juhu Slovenska. Po 17 rokoch sa Kosťov na miesto vrátil v sprievode policajtov, oblečený v nepriestrelnej veste a s prilbou na hlave. Pátranie trvá už niekoľko dní a polícia pokračuje ďalej. Telo však doteraz nenašli.
Sledovanie a potom mala nasledovať fyzická likvidácia a pochovanie
"Po zadaní objednávky bol poškodený neustále monitorovaný a sledovaný ďalšími páchateľmi, za účelom neustáleho mapovania jeho pohybu a stanovenia najvhodnejšieho času na jeho fyzickú likvidáciu," píše sa v uznesení o väzbe Kosťova, ktoré má k dispozícii televízia Markíza.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
"V čase ako poškodený kráčal po ulici, ho páchatelia obkľúčili, spútali a naložili do motorového vozidla, na ktorom prišli, a s ktorým ho preniesli na bližšie neurčené miesto v lesnom poraste," píše sa o Rýpalovom únose v uznesení. Novinára mali potom "zatiaľ bližšie nezisteným spôsobom usmrtiť“. Tela sa mali zbaviť zakopaným do hrobu, ktorý vopred pripravili.
Odkaz priateľke
Verejnosti ešte dodnes chodí mráz po chrbte z posledného odkazu, ktorý Rýpal zanechal svojej vtedajšej priateľke v bratislavskom podnájme. Ten polícia čiastočne sprístupnila verejnosti: "Gabika je mi to veľmi ľúto, ale iné východisko som nenašiel. O mačky nech sa postará (...) a tá kamarátka čo tu má veci sa volá (...) a niečo tu má aj (...). Moje veci môžeš vyhodiť". Rýpal zmizol v apríli v roku 2008 a písal o podsvetí.
Z bytu si potom zobral hotovosť vo výške 30-tisíc slovenských korún, notebook a fotoaparát. Odvtedy sa svojim blízkym neozval a jeho osud zostáva neznámy.