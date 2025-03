Triumfálna premiéra Zvonára! Obecenstvo burácalo, no AHA, čo spravil Pellegrini: Všetkých prekvapil

Prezident SR Peter Pellegrini, Ján Ďurovčík (Zdroj: Ján Zemiar)

Kto by nepoznal slávny príbeh o zvodnej Esmeralde a hrbáčovi Quasimodovi? Slávny román Chrám Matky Božej v Paríži od Viktora Huga sa stal vhodným námetom pre najrozmanitejšie spracovania a verzie. Dynamickú tanečno-divadelnú inscenáciu odpremiéroval vo štvrtok režisér a choreograf Ján Ďurovčík. V spolupráci s kostýmovým dizajnérom Lukášom Krnáčom vytvorili jedinečné dielo, doplnené originálnou hudbou famózneho Henricha Leška. A diváci ich odmenili dlhotrvajúcim burácajúcim potleskom.

Premiéru si nenechali ujsť nielen mnohé známe tváre. Do divadla JANART zavítal aj prezident Peter Pellegrini a spolu s divákmi tak v romanticko-dramatickom tanečnom príbehu Zvonár u Matky Božej vstúpil do sveta plného vášne a osudu. Inscenácia ho nadchla natoľko, že po predstavení vyšiel na pódium a osobne zablahoželal uznávanému režisérovi a choreografovi Jánovi Ďurovčíkovi a pozdravil aj všetkých tanečníkov. „Musím povedať, že to bolo úžasné predstavenie, silná hudba, silný príbeh, nádherné scény, choreografie, kostýmy a naozaj chcem oceniť majstrovstvo Durovčíka, tanečníkov a všetkých, ktorí sa na tom podieľali,“ vyjadril sa prezident Peter Pellegrini po premiére.

Prezident SR Peter Pellegrini, Ján Ďurovčík (Zdroj: Ján Zemiar)

Román Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži patrí k povinnému čítaniu a neobišiel ho ani pán prezident. „Mám pocit, že niektoré knihy by sme mohli čítať keď sme dospelejší, že by sme im lepšie porozumeli. A myslím si, že človeku dôjdu všetky tie nuansy toho diela v tom vyššom veku,“ povedal prezident s tým, že je zaujímavé vidieť niečo, čo sme čítali a mali o tom vytvorenú vlastnú predstavu, v takomto umeleckom stvárnení. „Naozaj to trafilo presne ten účel, aký malo.“

Peter Pellegrini je síce milovníkom Talianska, ale v minulosti navštívil tiež Notre Dame v Paríži a rád by sa tam znovu vrátil. A či by si chcel vyskúšať prácu zvonára napríklad v Dóme sv. Martina alebo či bude mať aj kniha slovenskej politiky - tak ako väčšina knižných príbehov či filmov - dobrý koniec, sa už dozviete z odpovedí vo videu. Vo FOTOGAlÉRII si zasa pozite, s kým všetkým sa zabával Peter Pellegrini na afterpárty po premiére.

Triumfálna premiéra Zvonára! Obecenstvo burácalo, no AHA, čo spravil Pellegrini: Všetkých prekvapil (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)