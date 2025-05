Erik Žibek (Zdroj: TV Markíza)

Keď dostal Erik ponuku na účinkovanie v muzikáli, kde predvedie nielen herecký, ale aj poriadne odvážny výkon, sám bol prekvapený. „Prišla ponuka od Jána Ďurovčíka, či si to nechcem skúsiť. Hovorím si, že treba príležitosť chytiť za pačesy, tak si to skúšam a nejako sa v tom hľadám,“ priznal herec, ktorý teraz skúša, aké je kombinovať tanec, spev a herectvo. A otvorene priznáva, že začiatky neboli jednoduché a musel sa popasovať s rôznymi výzvami. „Zo začiatku som si vravel, že preboha, čo sa deje! Nestíham chytať veci, kroky... Nestíham vlastne spievať popritom ako tancujem... Ale už chytám istotu, takže už je to lepšie,“ hovorí s úsmevom a dodáva, že DONAHA by si nenechal ujsť ani ako divák.

Muzikál ho však zaujal nielen svojou energiou a humorom, ale aj ľudským príbehom, ktorý v sebe skrýva.opisuje, čím ho muzikál oslovil.

A čo by bol Erik ochotný spraviť pre lásku v súkromí? Bez hanby priznáva, že aj on by bol schopný zájsť poriadne ďaleko. „Myslím si, že áno, ako hovorí moja postava – mne je to jedno, ja sa kľudne vyzlečiem,“ prekvapuje svojimi slovami herec. A v muzikáli to Erik naozaj aj urobí – na javisku zhodí zo seba skoro všetko! Čo na to jeho manželka? Jej reakcia vás zaručene prekvapí!

Erik Žibek pôjde DONAHA: Manželka bude kontrolovať z hľadiska, čaká ju prekvapenie! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)