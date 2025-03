TEHOTNÁ Petra Dubayová ukázala sestru: Podobu nezaprú!

Petra Dubayová (Zdroj: Ján Zemiar)

VALČIANSKA DOLINA - Herečka Petra Dubayová si v radostnom období dopriala zaslúžený oddych. Spolu s rodinou vycestovala do Valčianskej doliny, kde si v štýlovom chalete užívali pokoj a prírodu. Na sociálnych sieťach sa podelila o zábery zo spoločného víkendu a fanúšikom predstavila svoju sestru Dominiku, s ktorou ju spája výrazná podoba.

Sestry si užívali chvíle pohody, čerstvý vzduch a dokonale si vychutnali relax mimo ruchu mesta. „Dokonalý oddych, moderný dizajn, príjemné rodinné a zároveň luxusné prostredie. Odporúčam každému dopriať si takéto chvíle, stojíte za to a zaslúžite si to," napísala herečka k záberom. Petra všetko dokumentovala a nezabudla odfotiť ani sestru Dominiku, s ktorou sa výrazne na seba podobajú. To, že sú rodina veruže nezaprú! Veď pozrite sami. FOTO nájdete v galérii.

Herecká dvojica Petra Dubayová a Jakub Jablonský si k sebe našla cestu nielen v seriáli Dunaj, k vašim službám, ale aj v reálnom živote. Petra kvôli nemu ukončila aj dlhoročný vzťah s hercom Vladislavom Plevčíkom, ktorý to niesol veľmi ťažko. Na obrazovkách Petra a Jakub stvárňujú rodičov malého Janka, no čoskoro si túto rolu vyskúšajú aj mimo kamier, v realite.

