TRAPAS Petry Polnišovej: VYZLIEKALA sa pred porotou... zastavila ju až Kronerová!

BRATISLAVA - Herečka Petra Polnišová sa podelila o jeden z najtrápnejších okamihov svojho života, ktorý zažila počas prijímačiek na VŠMU.

O Petre Polnišovej je známe, že je vyštudovaná bábkoherečka, no málokto vie, že skúšala aj prijímačky na herectvo. „Na bábkoherectvo som sa pripravovala veľmi intenzívne, ale skúsila som aj na herectvo,“ spomína na svoje rozhodovanie. A aj keď sa snažila urobiť na porotu dojem, jej nervozita mala na priebeh prijímačiek fatálny vplyv. Pri prednese textov to nešlo úplne podľa plánu. Petra hovorila tak rýchlo, že jej slová vyzneli úplne inak, než si predstavovala. „Hovorila som nejaké texty a hovorila som ich v zrýchlenom móde, asi trikrát rýchlejšie, ako by sa malo,“ priznáva s odstupom času. No trapas, ktorý sa ukázal ako rozhodujúci, prišiel neskôr.


Keď porota požiadala, aby si pripravila etudu, Petra si uvedomila, že sa na ňu musí prezliecť. V strese a panike sa rozhodla pre nečakaný krok. „Pamätám si, že som si išla pripraviť etudu, potrebovala som sa prezliecť, no v tom strese som sa začala vyzliekať priamo pred nimi,“ so smiechom hovorí obľúbená komička. Porota, v ktorej sedela aj uznávaná herečka Zuzana Kronerová, sa nestačila diviť. „Ja som bola v takej nejakej hmle. A pamätám si, že Zuzka Kronerová mi povedala: no, ale, slečna, tam máme paraván…,“ dodala herečka pre videoreláciu denníka N Reflektor.

Polnišová má rada drzú a nekorektnú srandu: Živím sa humorom, ale... TOTO by ma nebavilo! (Zdroj: NL/Martin Bublavý)

Po tomto trapase Petra Polnišová vyletela už po prvom kole prijímačiek. Napriek tomu sa rozhodla, že sa napokon bude venovať bábkoherectvu, ktoré úspešne doštudovala. Ale osud to zariadil inak. Dnes je jednou z najobľúbenejších a najúspešnejších slovenských herečiek a komičiek.

