Dominika Cibulková konečne prezradila: Prečo mala dcéra oslavu v PALÁCI!

Čokoládová párty. Na snímke Dominika Cibulková (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika Cibulková nedávno doslova šokovala svojou dychberúcou premenou. Bývalá športovkyňa schudla neuveriteľných 25 kíl a vyzerá fantasticky. Ak si však chce udržať figúru, musí sa neraz zaprieť a odolať sladkému. Dokáže to? „Dokážem, sladké pre mňa nie je až taký problém. Sladké mi stačí mať pár dní do mesiaca, ale slané – to je to ťažšie. Ja som skôr taký slaný, mlsný jazýček. Ale keď je dobrá čokoláda... a hlavne pri tých deťoch je to ťažké,“ prezrádza Dominika.

A hoci patrí k maminám, ktoré preferujú zdravú stravu, dopraje svojim deťom aj 'sladký život'. „Ja som nebola jedna z tých mám, ktoré vôbec nedávali deťom cukor – a hlavne pri mojej svokre, babine, chůve, krstných... Moje deti sa počas týždňa stretávajú s toľkými ľuďmi, ktorí im niečo donesú, že ja im nemôžem nedávať sladké.“ Dominika je hrdou mamou syna Jakubka a dcéry Ninky a v rozhovore prezradila, ako sa na jej premenu pozerali jej deti. A reakcia syna Kubka skutočne stojí za to!

