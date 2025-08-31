Sestry Nízlové na PLNÉ ÚSTA! Vysvetlili to raz a navždy: Kto nám PLATÍ náš LUXUSNÝ život

BRATISLAVA - Dvojičky Daniela a Veronika Nízlové rozdelili verejnosť. Kým jedni ich milujú a obdivujú, iní sa pýtajú, z čoho vlastne žijú a kto financuje ich „bezstarostný“ život. Dievčatá teraz všetko vysvetlili a mnohí zostanú zrejme poriadne prekvapení...
Leto sa pomaly skončilo a spolu s ním prichádza návrat povinností. Twiinsky však ani počas prázdnin nelenili. „Leto sme si užili tak pol na pol. Boli sme aj na dovolenke, aj sme si oddýchli. Ja som medzitým absolvovala aj operáciu hlasiviek, ktorá bola nutná, keďže sa mi tam vytvoril polyp. Ale už som v poriadku a môžem konečne spievať, takže hor sa do štúdia,“ prezradili speváčky.
A dôvod, prečo sa tak ponáhľajú do štúdia, je jasný. Už budúci rok totiž oslávia neuveriteľných 30 rokov na hudobnej scéne a pri tejto príležitosti chystajú nový album. „Teraz budeme zarezávať v štúdiu. Už máme pripravených kopec nových skladieb,“ vysvetľovali sestry Nízlové, ktoré už majú za sebou aj nakrúcanie prvého videoklipu.
Popri hudbe si však dvojičky dokážu život aj poriadne užívať. Ich instagramové profily sú plné fotografií z výletov a exotických dovoleniek. A práve to nedá mnohým fanúšikom pokoj – neustále sa totiž pýtajú, kde na to berú a kto im financuje takýto životný štýl. Ako to teda je...
