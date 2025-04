Sestry Nízlové o vzťahoch s otcami detí: Koniec úlohy starostlivého otca? A odkaz Lobotkovej kráske!

Daniela a Veronika Nízlové (Zdroj: Vlado Anjel)

Tvoria nerozlučné duo nielen na pódiu, ale aj v súkromí. Dvojčatá Daniela a Veronika Nízlové ešte nedávno žili pod jednou strechou v spoločnom dome v Tlmačoch, no nedávno nastal zlom. Daniela sa rozhodla presťahovať s dcérkou Lindou do Trenčína. Dôvod? Prekvapivo rodinný – ich dcéry, Linda a Nea si vraj prestali rozumieť a ich vzťah sa vyhrotil natoľko, že spoločné bývanie už nebolo ideálne. Napriek tomu, že nešlo o jednoduché rozhodnutie, obe veria, že to pomôže obom deťom.

Do ich spoločného domu sa však Daniela s dcérkou stále rada vracia. Okolo neho sa však treba neustále obracať a ako sme sa dozvedeli, mužská ruka stále chýba, alebo? „Pomáha iba tatino – ten nám celú záhradu zazimoval. Teraz zase, keď bude jar, tak nám to celé naštartuje a podobne,“ dodávajú obe dievčatá s úsmevom. Pri zmienke o otcoch ich detí si však ani jedna servítku pred ústa nedávala. „Je to také na diaľku, to je dosť ťažko povedať… Stanko je v Taliansku, nemá čas chodiť za malou, fungujú na videohovoroch. Nie je to taký stopercentný, plnohodnotný vzťah, aký by bol, keby bol na Slovensku – teda diaľka robí svoje. Ale snažíme sa,“ vysvetľuje Daniela, ktorá sa musela zmieriť aj s faktom, že kým ona je na dcéru Lindušku sama, po boku jej ex Stana Lobotku je už nejaký čas nová žena. „Poznáme sa asi desať rokov, takže v pohode. Veď je pekná,“ dodáva s úsmevom na tvári speváčka.

Úsmev na tvári však zamrzol sestre Veronike pri zmienke jej bývalého partnera, Matúša Kolárovského. Ten sa pred časom vyjadroval na adresu vzťahu s dcérkou v superlatívoch, Veronika to však vidí inak. „Asi teraz už nemá čas,“ skonštatovala. Či je dôvodom práca, komentuje bez zaváhania: „Určite niečo vydáva. Aj my pracujeme. Ale ja si myslím, že všetko sa dá skĺbiť, keď sa chce. Ja si myslím, že už som urobila dosť krokov.“ Či zlomila palicu nad ich vzťahom, necháva otvorené. V rozhovore však obe prezradili, či je v ich živote nejaký nový muž!

